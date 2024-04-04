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FIFA sıralamasında Türkiye'ye büyük şok!

FIFA, dünya sıralamasını güncelledi. Türkiye, nisan ayındaki yeni sıralamada 5 basamak birden geriledi.

Ekleme: 4.04.2024 - 13:42 Güncelleme: 4.04.2024 - 13:47 / Editör: Ozge Selin
FIFA, 4 Nisan 2024 itibarıyla dünya sıralamasını güncelledi. FIFA'nın resmi sitesinden yayınlanan sıralamada Türkiye'nin 5 basamak gerilediği görüldü.

TÜRKİYE 40. SIRADA

FIFA dünya sıralamasında 35. sıraya kadar yükselen Türkiye, nisan güncellemesiyle birlikte 5 basamak geriledi. Ay-yıldızlı ekip, nisan ayında 40. basamakta yer aldı.

FIFA sıralamasında Türkiye'ye büyük şok!

ARJANTİN ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

Listenin zirvesi değişmezken Arjantin 1., Fransa ise 2. sırada yer aldı. Belçika 1 basamak yükselerek 3. sıraya çıkarken İngiltere ise 4. sıraya geriledi. 5. sıradaki Brezilya'nın ise yeri değişmedi.
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