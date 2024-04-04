FIFA sıralamasında Türkiye'ye büyük şok!
FIFA, dünya sıralamasını güncelledi. Türkiye, nisan ayındaki yeni sıralamada 5 basamak birden geriledi.
FIFA, 4 Nisan 2024 itibarıyla dünya sıralamasını güncelledi. FIFA'nın resmi sitesinden yayınlanan sıralamada Türkiye'nin 5 basamak gerilediği görüldü.
TÜRKİYE 40. SIRADA
FIFA dünya sıralamasında 35. sıraya kadar yükselen Türkiye, nisan güncellemesiyle birlikte 5 basamak geriledi. Ay-yıldızlı ekip, nisan ayında 40. basamakta yer aldı.
ARJANTİN ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU
Listenin zirvesi değişmezken Arjantin 1., Fransa ise 2. sırada yer aldı. Belçika 1 basamak yükselerek 3. sıraya çıkarken İngiltere ise 4. sıraya geriledi. 5. sıradaki Brezilya'nın ise yeri değişmedi.
TÜRKİYE 40. SIRADA
FIFA dünya sıralamasında 35. sıraya kadar yükselen Türkiye, nisan güncellemesiyle birlikte 5 basamak geriledi. Ay-yıldızlı ekip, nisan ayında 40. basamakta yer aldı.
ARJANTİN ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU
Listenin zirvesi değişmezken Arjantin 1., Fransa ise 2. sırada yer aldı. Belçika 1 basamak yükselerek 3. sıraya çıkarken İngiltere ise 4. sıraya geriledi. 5. sıradaki Brezilya'nın ise yeri değişmedi.