FIFA sıralamasında Türkiye'ye büyük şok!

FIFA, 4 Nisan 2024 itibarıyla dünya sıralamasını güncelledi. FIFA'nın resmi sitesinden yayınlanan sıralamada Türkiye'nin 5 basamak gerilediği görüldü.TÜRKİYE 40. SIRADAFIFA dünya sıralamasında 35. sıraya kadar yükselen Türkiye, nisan güncellemesiyle birlikte 5 basamak geriledi. Ay-yıldızlı ekip, nisan ayında 40. basamakta yer aldı.Listenin zirvesi değişmezken Arjantin 1., Fransa ise 2. sırada yer aldı. Belçika 1 basamak yükselerek 3. sıraya çıkarken İngiltere ise 4. sıraya geriledi. 5. sıradaki Brezilya'nın ise yeri değişmedi.