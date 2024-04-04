Dev maçın hakemi belli oldu! İşte o isim

7 Nisan'da Şanlıurfa'da gerçekleşecek olan Galatasaray - Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finali heyecanı, hakem tartışmalarıyla daha da alevlendi.Sarı-lacivertli ekip, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) maçın ertelenmesi ve yabancı hakem talebinde bulunmuş ve bu talepler reddedilince U19 takımıyla sahaya çıkacağını duyurmuştu.TFF hakemi duyurduTFF yaptığı son açıklamada dev finali tecrübeli hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceğini duyurdu.Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda 7 Nisan Pazar günü oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak olan müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olacak.Fenerbahçe U19 takımıyla maça çıkacakBu kararın ardından Fenerbahçe'nin U19 takımıyla maça çıkması bekleniyor.Sarı-lacivertli oyuncular, maçın başlama düdüğünün ardından sahayı terk ederek tepkilerini gösterecek.Bu durum, maç öncesinde ve sonrasında gerginliğin artmasına neden olabilir.