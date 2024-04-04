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Beşiktaş'tan şok açıklama! Kadrodan çıkarıldılar

Beşiktaş, sakatlıkları bulunan Masuaku, Onur Bulut ve Rebic'in Başakşehir maçı kadrosunda yer alamayacaklarını açıkladı.

Ekleme: 4.04.2024 - 13:31 Güncelleme: 4.04.2024 - 13:31 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş'ta Arthur Masuaku, Onur Bulut ve Ante Rebic Başakşehir maçının kadrosundan çıkarıldı.

Beşiktaş'tan şok açıklama! Kadrodan çıkarıldılar

İşte kulüpten yapılan açıklama;

Sağ dizinde meydana gelen sıvı artışı sonrası yapılan tetkiklerde eklem içinde serbest kıkırdak fragmanı tespit edilen Arthur Masuaku, takımımızın 2 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda dizine aldığı darbe sonrası iç yan bağında gerilme saptanan Onur Bulut ile belinde ağrı hisseden Ante Rebic, Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de bugün Rams Başakşehir'le oynayacağı maçında kadrosunda yer almayacaktır.

Futbolcularımızın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Beşiktaş'tan şok açıklama! Kadrodan çıkarıldılar
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