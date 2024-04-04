Beşiktaş'tan şok açıklama! Kadrodan çıkarıldılar

Beşiktaş'ta Arthur Masuaku, Onur Bulut ve Ante Rebic Başakşehir maçının kadrosundan çıkarıldı.İşte kulüpten yapılan açıklama;Sağ dizinde meydana gelen sıvı artışı sonrası yapılan tetkiklerde eklem içinde serbest kıkırdak fragmanı tespit edilen Arthur Masuaku, takımımızın 2 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda dizine aldığı darbe sonrası iç yan bağında gerilme saptanan Onur Bulut ile belinde ağrı hisseden Ante Rebic, Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de bugün Rams Başakşehir'le oynayacağı maçında kadrosunda yer almayacaktır.Futbolcularımızın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.