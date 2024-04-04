Beşiktaş'tan şok açıklama! Kadrodan çıkarıldılar
Beşiktaş, sakatlıkları bulunan Masuaku, Onur Bulut ve Rebic'in Başakşehir maçı kadrosunda yer alamayacaklarını açıkladı.
Beşiktaş'ta Arthur Masuaku, Onur Bulut ve Ante Rebic Başakşehir maçının kadrosundan çıkarıldı.
İşte kulüpten yapılan açıklama;
Sağ dizinde meydana gelen sıvı artışı sonrası yapılan tetkiklerde eklem içinde serbest kıkırdak fragmanı tespit edilen Arthur Masuaku, takımımızın 2 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda dizine aldığı darbe sonrası iç yan bağında gerilme saptanan Onur Bulut ile belinde ağrı hisseden Ante Rebic, Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de bugün Rams Başakşehir'le oynayacağı maçında kadrosunda yer almayacaktır.
Futbolcularımızın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.
İşte kulüpten yapılan açıklama;
Sağ dizinde meydana gelen sıvı artışı sonrası yapılan tetkiklerde eklem içinde serbest kıkırdak fragmanı tespit edilen Arthur Masuaku, takımımızın 2 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda dizine aldığı darbe sonrası iç yan bağında gerilme saptanan Onur Bulut ile belinde ağrı hisseden Ante Rebic, Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de bugün Rams Başakşehir'le oynayacağı maçında kadrosunda yer almayacaktır.
Futbolcularımızın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.