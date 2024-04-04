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Ali Koç ve Dursun Özbek gerilimi sürüyor: Cenazede bile...

Fenerbahçe başkanı Ali Koç ile Galatasaray başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin eski başkanlarından Togay Bayatlı'nın cenazesine katıldı. İkili burada hiç yan yana gelmedi.

Ali Koç ve Dursun Özbek gerilimi sürüyor: Cenazede bile...
Ekleme: 4.04.2024 - 15:57 Güncelleme: 4.04.2024 - 15:57 / Editör: Ozge Selin
Türk basınının duayen isimlerinden, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ile Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) başkanlığını da yapan ve 2 Nisan'da yaşamını yitiren Togay Bayatlı, son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, TMOK Başkanı Uğur Erdener, Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu ve spor dünyasından birçok önemli isim katıldı.

ALİ KOÇ İLE HASAN ARAT, DURSUN ÖZBEK İLE YAN YANA GELMEDİ

Cenazeye katılan Ali Koç ve Hasan Arat'ın, Dursun Özbek ile yan yana gelmemesi dikkati çekti.

Ali Koç ile Dursun Özbek farklı gruplarda yer alıp birbirini görmemezlikten geldi. Ali Koç, Bayatlı ailesine başsağlığı diledikten sonra ayrılarak Türker İnanoğlu'nun cenaze törenine geçti.

Bayatlı'nın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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