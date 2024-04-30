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Süper Kupa ne zaman kaldırılacak? Aslan'ın planı belli oldu

Galatasaray, Süper Kupa'yı şampiyonluğu garantiledikten sonra kaldırmak istiyor.

Ekleme: 30.04.2024 - 09:36 Güncelleme: 30.04.2024 - 09:37 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray, Süper Kupa'yı Sivasspor maçında kaldırmayacak.

Sarı-kırmızılılar, şampiyonluğu garantiledikten sonra iki kupayla gövde gösterisi yapmayı planlıyor.

Fenerbahçe'nin U19 takımıyla çıkıp, ilk dakikasında gol yedikten sonra sahadan çekilmesiyle Galatasaray'ın 3-0 hükmen galip ilan edildiği Süper Kupa'nın kutlaması Sivasspor maçında yapılmayacak. Kupa'nın kutlaması daha sonraki günlere ertelendi.

İki kupayla gövde gösterisi

Sarı-Kırmızılılar, şampiyonluk yarışı devam ederken yapılacak bir kutlama organizasyonuyla takımın motivasyonunu dağıtmak istemiyor.

Galatasaray'ın şu anki planı, iki kupayı birlikte kaldırıp gövde gösterisi yapmak üzerine kurulu.

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