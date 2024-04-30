Süper Kupa ne zaman kaldırılacak? Aslan'ın planı belli oldu

Galatasaray, Süper Kupa'yı Sivasspor maçında kaldırmayacak.Sarı-kırmızılılar, şampiyonluğu garantiledikten sonra iki kupayla gövde gösterisi yapmayı planlıyor.Fenerbahçe'nin U19 takımıyla çıkıp, ilk dakikasında gol yedikten sonra sahadan çekilmesiyle Galatasaray'ın 3-0 hükmen galip ilan edildiği Süper Kupa'nın kutlaması Sivasspor maçında yapılmayacak. Kupa'nın kutlaması daha sonraki günlere ertelendi.Sarı-Kırmızılılar, şampiyonluk yarışı devam ederken yapılacak bir kutlama organizasyonuyla takımın motivasyonunu dağıtmak istemiyor.Galatasaray'ın şu anki planı, iki kupayı birlikte kaldırıp gövde gösterisi yapmak üzerine kurulu.