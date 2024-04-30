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Hasan Arat'tan gündeme dair açıklamalar! Teknik direktör, Al Musrati...

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat önemli açıklamalarda bulundu. Sportif direktör adaylarından birinin ismini veren Arat, derbide kırmızı kart gören Al-Musrati ile yeni teknik direktör için yaptıkları çalışmalara ilişkin de flaş açıklamalar yaptı.

Ekleme: 30.04.2024 - 13:19 Güncelleme: 30.04.2024 - 13:19 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, TRT Spor'da gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yeni teknik direktör ve transfer çalışmalarıyla ilgili konuşan Arat, sportif direktör için ise isim verdi.

Hasan Arat, Beşiktaş'ın sportif direktör adayı olarak adı geçen Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun yardımcısı Devin Özek ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "7-8 sportif direktör ile görüşme halindeyiz Devin Özek de bunlardan biri." ifadelerini kullandı.

"Münih'te temaslarımı sürdüreceğim"

Bugün Münih'e gidiyorum. Bazı görüşmeler olacak. Bayern Münih - Real Madrid maçını seyredeceğim. Bu tip maçlar, bu işin içindeki tüm insanların bir araya geldiği yerler. Görüşmeler, fikir teatileri, oyuncu tartışmaları, antrenör tartışmalarının olduğu yerlerdir. Bu sadece iki takımın maçı değil. Bu işle uğraşan herkes burada. Bugün Bayern Münih - Real Madrid, yarın Dortmund - PSG maçını seyredeceğim. Temaslarımı sürdüreceğim. Yeni tanışacağımız insanlar olacak.

"Kupaya sıkı sıkı sarılıyoruz"

Beşiktaş için hazırlıkların içerisindeyiz. Sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz. Bu dönem hepimizi çok üzüyor. Hedefimiz olan kupaya sıkı sıkı sarılıyoruz. Son derece kritik günler bizi bekliyor. Hem camiamıza hem sporcularımıza sabırlı olmalarını telkin ediyorum. Yeterince sabır gösterdi camiamız. Önümüzde 2 kupa maçı var. Ümidimizi kırmamamız lazım.

"Şimdiden hazırlıklara başladık"

Çok şanssız bir Fenerbahçe maçı geçirdik. Çok üzüldük. Takım iyi hazırlanmıştır. Bu spordur, sporda her şey olabilir, öyle bakmak lazım. Beşiktaş taraftarının üzüntüsü ve sabrı baya zorlanma noktasına geldi. Şimdiden hazırlıklara başladık.

Nuri Şahin ile ilgili açıklama

Herkesle temasımız var. Sadece Nuri Şahin değil birçok hocayla temasımız var. Türkiye'de de liglerin bitmesi lazım, görüşeceğimiz insanlar var. Bir isim telaffuz etmek doğru olmaz. Herkes Beşiktaş'a gelmek istiyor, bunu bilin. Çok kötü bir sezon geçirmiş olmamız fark etmemeli. Kötü sezondan ders çıkartmamız lazım. Elimizdeki oyuncu havuzunu iyi değerlendirmemiz lazım. Oyuncu imkanlarıyla ilgili de görüşmelerimiz olacak. Bu çok normal. Süreç başladı bence.

"Al Musrati ağlıyordu"

Al-Musrati'nin derbideki kırmızı kartıyla ilgili konuşan Arat şunları söyledi:

"Al Musrati'yi maç sonu aradım ağlıyordu. Ertesi gün arkadaşları da teskin etti. Bastığında kafası terse bakıyordu. Camianın sporcularımıza sahip çıkmasını istiyorum. Buna ihtiyaçları var, genç insanlar çok etkilenir. Her şeyi okuyorlar.

"İki derbide de şanssızlık yaşaması çok üzücü"

Fevkalade üzgünüm. Maçtan sonra kendisini aradım. Ağlıyordu. Hayatımda ilk defa böyle bir şey oldu. Arkadaşları da teskin etti. Farkındaysanız ayağı bastığı anda kafası oraya bakmıyor, terse bakıyor. Benzerini arkadaşımıza yaptılar, kart çıkmadı. Karta bir itirazım yok ama sporda böyle şeyler oluyor. Musrati'nin iki derbide de bu şanssızlığı yaşaması çok üzücü. Ben de hakikaten çok üzülüyorum. Kendisi de arkadaşları da üzülüyor. O kadar değerli bir futbolcu ki şanssız başladı. Türkiye Kupası ile tüm sporcularımız, taraftarlarımıza kendini affettirir. Taraftarımız çok üzgün, sabırları belli bir noktaya geldi. Beşiktaş'ın bu fırsatı çok iyi değerlendirmesi lazım. Sporda oluyor böyle şeyler, başka şeylere yormak bizi üzüyor.
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