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Fenerbahçe'den flaş karar! Büyük umutlarla gelmişti...

Fenerbahçe'ye sezon başında büyük umutlarla transfer olan ancak son haftalarda gösterdiği etkisiz performansıyla dikkatleri üzerine çeken Cengiz Ünder ile ilgili flaş bir karar verildi.

Ekleme: 30.04.2024 - 14:39 Güncelleme: 30.04.2024 - 14:39 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe bu sezon uzun yıllardır hasret kaldığı Süper Lig şampiyonluğuna mutlaka son vermek istiyor.

Kanarya bu nedenle sezon başında ve devre arasında kadrosuna pek çok yıldızı dahil etti. Sarı-lacivertlilerde kadroya dahil edilen yıldız isimlerden birisi de Cengiz Ünder olmuştu.

Milli yıldız çok büyük umutlarla transfer olduğu Fenerbahçe'de ligin özellikle ilk yarısında sergilemiş olduğu performansla beğenileri kazanmıştı.

Fakat futbolcu son haftalarda kendisinden istenilen performansı sergileyemedi ve süre aldığı dakikalarda formsuz durumuyla dikkat çekti.

İrfan Can Kahveci'nin sergilediği üstün performans, Ünder'i son haftalarda ilk 11 dışında tuttu.

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın, sol kanatta Dusan Tadic ve sağ kanatta İrfan Can Kahveci'yi oynatmaya devam etme eğiliminde olduğu gözlemleniyor, bu da Ünder'in yedek kulübesine daha sık adını yazdırmasına neden oluyor.

Futbolcu ile ilgili gelişmeler sarı-lacivertli camiada merakla takip ediliyor. (Sabah)
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