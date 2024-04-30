  • USD: 32,34 - 32,40
  • EURO: 34,65 - 34,71
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

'Bats'man rekora koşuyor! İşte o rakamlar...

Beşiktaş galibiyetinin kahramanı olan Michy Batshuayi, teknik direktör İsmail Kartal'ın tedrisatında özellikle bu sezon seviye atladı.

Ekleme: 30.04.2024 - 09:09 Güncelleme: 30.04.2024 - 09:12 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş galibiyetinin kahramanı olan Michy Batshuayi, teknik direktör İsmail Kartal'ın tedrisatında özellikle bu sezon seviye atladı. Tüm kulvarlarda çıktığı 40 karşılaşmada takımına 26 gollük (23 gol-3 asist) katkı sunan Belçikalı, toplam performansıyla son 8 sezonunun en skorer dönemini geçiriyor.

2015-16'da Marsilya'da 32 golle (23 gol-9 asist) patlama yapan başarılı santrfor, o form grafiğiyle gelecek dönem Chelsea'nin yolunu tutmuştu.

ZİRVEYE 3 GOLÜ KALDI

Bu sezon takımı adına 23 gol kaydeden Batshuayi, 2015-16'daki gol sayısını tekrarladı ve gözünü en golcü sezonuna dikti. 2013- 14'te altyapısından yetiştiği Standard Liege'de 49 maçta ağları 25 defa bulan deneyimli santrfor, bu sezon fileleri 3 kez daha sarsması halinde kendini aşacak ve kariyer rekorunu (26) kıracak.

'Bats'man rekora koşuyor! İşte o rakamlar...
Rusya Harry Potter Kalesi'ni vurdu!
İhracatta Türkiye Yüzyılı Zirvesi başladı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'Edanur Gezer' mesajı: Uzman bilirkişi heyeti inceleyecek!
İsrail katliama doymuyor! Gazze’de can kaybı 34 bin 535’e yükseldi
Mansur Yavaş’tan 1 milyar liralık direk vurgunu: Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti!
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy tarih verdi: Formula 1 yarışları Türkiye'ye geliyor
KFC’ye boykot darbesi! Soykırımcı İsrail bağlantısı sonu oldu: O ülkede bütün şubelerini kapatmak zorunda kaldı
Terörist elebaşı istedi DEM'den destek geldi! Aynı anda harekete geçtiler
Meclis'te anayasa mesaisi başlıyor: Partilere ziyaretler yapılacak
Bakan Fidan'dan İsrail'e çok sert tepki: 'Dünya kamuoyu sizi çoktan mahkum etti'
Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Tavuk etine ihracat sınırlaması!
Değişim öncesi son MYK! İlk sonuçlar masada
THY'den tarihi anlaşma! İmzalar atıldı
Kocaeli'nin dev sağlık üssü! Bakan Koca paylaştı
Ali Yerlikaya duyurdu! 6 ilde düzenlenen operasyonda 6 organize suç örgütü çökertildi
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar!
Akşener'in adını dahi anmadı! O isim de görevinden istifa etti!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Provokatör ekşi sözlük bildiğiniz gibi! İBB'nin ihmali sonrası hayatını kaybetmişti... O çukurda çarpıcı görüntü
NASA açıkladı: Dünya 225 milyon kilometre uzaktan lazer mesaj aldı

NASA açıkladı: Dünya 225 milyon kilometre uzaktan lazer mesaj aldı

Uzmanlar uyardı! O hastalıklar geri döndü

Uzmanlar uyardı! O hastalıklar geri döndü

Şifresi kolay olanlar dikkat! Yeni yasas yürürlüğe girdi

Şifresi kolay olanlar dikkat! Yeni yasas yürürlüğe girdi

X'e yepyeni özellik geliyor! Google Met ve Zoom'a rakip olacak!

X'e yepyeni özellik geliyor! Google Met ve Zoom'a rakip olacak!

Kamuya 40.538 personel alımı yapacak! 26 kurum başvuru şartlarını açıklandı

Kamuya 40.538 personel alımı yapacak! 26 kurum başvuru şartlarını açıklandı

Türkiye’den Tiktok önlemi! Ankara ve İstanbul’da o merkezler kurulacak…

Türkiye’den Tiktok önlemi! Ankara ve İstanbul’da o merkezler kurulacak…