Acun Ilıcalı'dan yeni yatırım! Sloven basınına açıkladı: Bir kulüp daha mı alacak?

İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Slovenya ligi takımlarından Maribor'u da satın alacağını açıkladı.

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın futbola yatırımları sürüyor. Ilıcalı, satın alacağı yeni kulübün Maribor olacağını açıkladı.



Sloven basını Sportklub'a açıklama yapan Acun Ilıcalı, "Slovenya'daki hangi kulübün bizim için en uygun olduğunu araştırdıktan sonra bu kulübün Maribor olduğuna karar verdik. Geçen hafta Maribor'daydım, şehri ve stadyumu çok beğendim. Kulübü yöneten insanları da çok sevdim" dedi.



"MARIBOR EN DOĞRU PROJE"



Diğer kulüplere de saygı duyduğunu belirten Ilıcalı, "Diğer kulüplere de saygı duyuyorum. Mura çok başarılı, Olimpija Avrupa'da önemli işler yaptı ama Maribor da öyle. Sonunda bir karar vermemiz gerekiyordu. İki ay boyunca araştırdık ve düşündük. Maribor'un en doğru proje olduğunu kararlaştırdık" ifadelerini kullandı.



Acun Ilıcalı'nın takımı olan ve kadrosunda Ozan Tufan, Abdülkadir Ömür gibi isimleri bulunduran Hull City, Chamoionship'te play-off mücadelesi veriyor.



Teknik direktörlüğünü Liam Rosenior'un yaptığı Hull, şimdiye kadar topladığı 70 puanla ligde 7. basamakta bulunuyor.