Süper Lig'e çıkacak ilk takım bugün belli olabilir!

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Eyüpspor sezonun en kritik mücadelesine çıkıyor.Arda Turan'ın öğrencileri Sakaryaspor'un Şanlıurfaspor'a mağlup olmasının ardından Süper Lig'e çıkmayı garantilemek için sahaya çıkacak.Deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak Eyüpspor, kazanması durumunda bitime 6 hafta kala tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmayı garantiliyor. Eflatun-sarılı ekip 1. Lig'de 27 haftalık periyot itibarıyla 64 puanla zirvede yer alıyor. En yakın rakibi Göztepe ise 56 puanla 2. sırada bulunuyor.