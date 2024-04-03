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Beyaz Gazete
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PFDK cezaları sonrası Trabzonspor'dan flaş açıklama! 'İstifa edin'

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının bitişiyle birlikte yaşanan olayların cezaları açıklandı. Trabzonspor Kulübü, açıklanan cezaların ardından flaş bir paylaşım yaptı.

Ekleme: 3.04.2024 - 15:18 Güncelleme: 3.04.2024 - 15:19 / Editör: Ozge Selin
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili kararlarını açıkladı.

Kurul, Trabzonspor Kulübü'ne 6 maç seyircisiz oynama ve 3 milyon 112 bin TL para cezası verirken, yardımcı antrenör Egemen Korkmaz'a da 1 maç men ve 13 bin TL cezası verdi. Kurul ayrıca Fenerbahçeli futbolcu Oosterwolde'yi 1 maç men ve 52 bin TL, İrfan Can Eğribayat'ı da 1 maç men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırdı.

Bordo-mavililer, Türkiye Futbol Federasyonu'nu etiketleyerek şu ifadeleri kullandı:

ADALETİNİZ BATSIN! KALKIN KOLTUKLARINIZDAN, İSTİFA EDİN!

PFDK cezaları sonrası Trabzonspor'dan flaş açıklama! 'İstifa edin'
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