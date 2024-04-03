PFDK cezaları sonrası Trabzonspor'dan flaş açıklama! 'İstifa edin'

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili kararlarını açıkladı.Kurul, Trabzonspor Kulübü'ne 6 maç seyircisiz oynama ve 3 milyon 112 bin TL para cezası verirken, yardımcı antrenör Egemen Korkmaz'a da 1 maç men ve 13 bin TL cezası verdi. Kurul ayrıca Fenerbahçeli futbolcu Oosterwolde'yi 1 maç men ve 52 bin TL, İrfan Can Eğribayat'ı da 1 maç men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırdı.Bordo-mavililer, Türkiye Futbol Federasyonu'nu etiketleyerek şu ifadeleri kullandı: