Fenerbahçe'de sakatlık sorunu! 3 orta saha oyuncusu Adana Demirspor maçında yok

Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, Fred ve Mert Hakan Yandaş yaşadıkları sakatlıkların ardından maç kadrosuna alınmadı.

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesi sakatlık şoku yaşanıyor.



Üst adalesinde ödem olan İsmail Yüksek, bu akşam oynanacak olan Adana Demirspor maçı kadrosuna alınmadı.



Sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek'in ardından sakatlıkları bulunan Fred ve Mert Hakan Yandaş da Adana Demirspor maçı kadrosundan çıkarıldı. 3 ismin yokluğuyla birlikte sarı-lacivertlilerde orta saha rotasyonu daraldı.



Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Joshua King'in yanı sıra sarı kart cezalısı Bright Osayi-Samuel de bu akşam forma giyemeyecek isimler arasında yer alıyor.



Ferdi Kadıoğlu ve Cengiz Ünder'in durumlarına ise maç saatinde karar verilecek.