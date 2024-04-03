Fenerbahçe - Adana Demirspor maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.



Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.



Ligde oynadığı son 5 müsabakayı kazanan sarı-lacivertliler, milli ara öncesinde konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2 ile geçmişti.



Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 79 puanla 2. sırada girdi.



Muhtemel 11'ler



Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Mert Hakan, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.



Adana Demirspor XI: Magomedaliyev, İsmail Çokçalış, Gravillon, Semih Güler, Mohammadi, Maestro, Michut, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Mendoza, Balotelli