Arda Güler'in fiziğine tam not! Değişimi şoke etti

Çok fazla süre alamadığı için Carlo Ancelotti ile görüşen Real Madrid'in yıldız futbolcusu Arda Güler, fiziğini geliştirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Başarılı oyuncu fiziğinin son durumunu sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla gösterdi.

Real Madrid'in yetenekli futbolcusu Arda Güler, az süre almasından dolayı teknik direktör Carlo Ancelotti ile bir görüşme gerçekleştirdi.Öte yandan Güler, fiziksel olarak daha güçlü olabilmek adına yoğun bir çalışma programına başladı. Sosyal medya hesaplarından paylaştığı son fotoğraflarla, antrenmanlardaki ilerlemesini gösterdi ve taraftarlarının beğenisini kazandı.Kullanıcılar oyuncunun kısa süre içerisinde Ancelotti'den daha fazla forma şansı alacağını söyledi.