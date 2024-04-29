Süper Lig'e geri dönüyor! Simon Kjaer bombası
İtalyan devi Milan'da forma giyen ve sezon sonu takımdan ayrılacağı açıklanan Simon Kjaer'e yeniden Türkiye yolu gözükebilir. Süper Lig'in dev ekibi Danimarkalı savunmacı için kolları sıvıyor. İşte detaylar...
Milan forması giyen Simon Kjaer, sezon sonunda takımdan ayrılacak.
MENAJERİNDEN AÇIKLAMA
Danimarkalı savunma oyuncusunun menajeri Mikkel Beck, oyuncusunun sözleşmesinin uzatılmayacağını ve sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı. Beck, "Kjaer'in sözleşmesi uzatılmayacak ve sezon sonunda Milan'dan ayrılacak." ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE İDDİASI
Bu gelişmenin ardından 35 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe iddiası gündeme geldi.
DEVRE ARASINDA İLGİLENDİ
İtalyan basınında yer alan haberde, Fenerbahçe'nin, devre arasında Kjaer ile ilgilendiği ve sezon sonunda boşa çıkmasının ardından eski oyuncusu için yeniden hamlede bulunabileceği öne sürüldü.
"F.BAHÇE'NİN HAYALİ VAR"
Kjaer'in menajeri Beck, şubat ayında yaptığı açıklamada, devre arasında Fenerbahçe'nin ilgisini doğrulamış ve "Fenerbahçe'nin onun durumunu sorduğu bir gerçek. Kjaer, Fenerbahçe'deyken büyük bir yıldızdı ve Fenerbahçe'nin hala onu geri getirme hayali var" sözlerini sarf etmişti.
BU SEZON NE YAPTI?
Milan'da bu sezon 24 maçta süre bulan Kjaer, 1 asist yaptı.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'de 2015-2017 yılları arasında oynayan Simon Kjaer, sarı-lacivertli forma altında 88 maçta 5 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.
MENAJERİNDEN AÇIKLAMA
Danimarkalı savunma oyuncusunun menajeri Mikkel Beck, oyuncusunun sözleşmesinin uzatılmayacağını ve sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı. Beck, "Kjaer'in sözleşmesi uzatılmayacak ve sezon sonunda Milan'dan ayrılacak." ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE İDDİASI
Bu gelişmenin ardından 35 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe iddiası gündeme geldi.
DEVRE ARASINDA İLGİLENDİ
İtalyan basınında yer alan haberde, Fenerbahçe'nin, devre arasında Kjaer ile ilgilendiği ve sezon sonunda boşa çıkmasının ardından eski oyuncusu için yeniden hamlede bulunabileceği öne sürüldü.
"F.BAHÇE'NİN HAYALİ VAR"
Kjaer'in menajeri Beck, şubat ayında yaptığı açıklamada, devre arasında Fenerbahçe'nin ilgisini doğrulamış ve "Fenerbahçe'nin onun durumunu sorduğu bir gerçek. Kjaer, Fenerbahçe'deyken büyük bir yıldızdı ve Fenerbahçe'nin hala onu geri getirme hayali var" sözlerini sarf etmişti.
BU SEZON NE YAPTI?
Milan'da bu sezon 24 maçta süre bulan Kjaer, 1 asist yaptı.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'de 2015-2017 yılları arasında oynayan Simon Kjaer, sarı-lacivertli forma altında 88 maçta 5 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.