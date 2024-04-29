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Süper Lig'de bir ayrılık daha! Yollar resmen ayrıldı

Konyaspor, teknik direktör Fahrudin Omerovic ile yollarını ayırdı.

Süper Lig'de bir ayrılık daha! Yollar resmen ayrıldı
Ekleme: 29.04.2024 - 14:10 Güncelleme: 29.04.2024 - 14:28 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da teknik direktör Fahrudin Omerovic ile yollar ayrıldı.

Konyaspor'un açıklaması şu şekilde:

Teknik direktörümüz Fahrudin Omerovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık.

Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Fahrudin Omerovic'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
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