Süper Lig'de bir ayrılık daha! Yollar resmen ayrıldı

Konyaspor, teknik direktör Fahrudin Omerovic ile yollarını ayırdı.

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da teknik direktör Fahrudin Omerovic ile yollar ayrıldı.



Konyaspor'un açıklaması şu şekilde:



Teknik direktörümüz Fahrudin Omerovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık.



Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Fahrudin Omerovic'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.