Fatih Terim çılgına döndü: Maç oynanırken telefon fırlattı...

Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Grubu 8. hafta maçında Aris'i konuk etti.Aris sahadan 1-0 galip ayrıldı.Galibiyeti getiren golü 2. dakikada Zamora kaydetti.Bu sonucun ardından Panathinaikos 71 puanda kalarak 2. sırada kalırken lider AEK'in 4 puan gerisinde yer aldı. Terim, maçın ardından flaş röportajda kısa konuştu: "Büyük bir avantajı kaybettik. Maçta çok erken geriye düştük. Çok üzgünüm. Ligde dev bir avantajı kaybettik"Fatih Terim maçın son dakikalarında yaptığı hareketle geceye damga vurdu.Karşılaşmadaki hakem kararlarını beğenmeyen deneyimli teknik adam, telefonda izlediği pozisyonun ardından sinirlenerek telefonu fırlattı.Aris'e 1-0 yenilerek şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Panathinaikos'ta taraftarlar Fatih Terim'e tepki gösterdi.