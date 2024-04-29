Ancelotti'den Arda Güler'e uyarı! 'Sakın yapma!'

İspanya LaLiga'da 33. haftanın açılış maçında Real Madrid, Real Sociedad engelini tek golle geçti.Real Madrid'de Arda Güler, maça ilk 11'de başlarken 29. dakikada kaydettiği golle takımına 3 puanı getirdi.Carlo Ancelotti'nin ekibi aldığı galibiyetle şampiyonluğa bir adım daha yaklaşırken puanını 84'e yükseltti. Real Madrid'in Real Sociedad'la oynadığı maçın ardından İspanyol basını, Arda Güler'in performansını manşete taşırken milli futbolcu için övgü dolu sözler yer aldı.Öte yandan takımın deneyimli teknik adamı Ancelotti ise, genç futbolcuya uyarıda bulundu.Maçta hakeme itiraz eden oyuncusuyla görüşen İtalyan teknik adam, "Bir daha hakeme itiraz etme. Bunu yapma. Henüz çok gençsin, bu yüzden sarı kart görme." diyerek futbolcusunu uyardı. Arda Güler'in de hocasına daha dikkatli olacağının sözünü verdiği de gelen haberler arasında.