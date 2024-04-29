  • USD: 32,45 - 32,51
  • EURO: 34,83 - 34,89
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ancelotti'den Arda Güler'e uyarı! 'Sakın yapma!'

Real Sociedad maçında attığı golle takımına 3 puan kazandıran Arda Güler, Carlo Ancelotti'den uyarı aldı.

Ekleme: 29.04.2024 - 09:25 Güncelleme: 29.04.2024 - 09:26 / Editör: Ozge Selin
İspanya LaLiga'da 33. haftanın açılış maçında Real Madrid, Real Sociedad engelini tek golle geçti.

Real Madrid'de Arda Güler, maça ilk 11'de başlarken 29. dakikada kaydettiği golle takımına 3 puanı getirdi.

Carlo Ancelotti'nin ekibi aldığı galibiyetle şampiyonluğa bir adım daha yaklaşırken puanını 84'e yükseltti. Real Madrid'in Real Sociedad'la oynadığı maçın ardından İspanyol basını, Arda Güler'in performansını manşete taşırken milli futbolcu için övgü dolu sözler yer aldı.

"Hakeme itiraz etme"

Öte yandan takımın deneyimli teknik adamı Ancelotti ise, genç futbolcuya uyarıda bulundu.

Maçta hakeme itiraz eden oyuncusuyla görüşen İtalyan teknik adam, "Bir daha hakeme itiraz etme. Bunu yapma. Henüz çok gençsin, bu yüzden sarı kart görme." diyerek futbolcusunu uyardı. Arda Güler'in de hocasına daha dikkatli olacağının sözünü verdiği de gelen haberler arasında.

Ancelotti'den Arda Güler'e uyarı! 'Sakın yapma!'
Beş yaşındaki Edanur'u öldüren İBB ihmaline adli soruşturma
Yine Tiktok yine skandal! Çocuğu kanlar içindeyken canlı yayına devam etmişti: Bakanlık harekete geçti
Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs açıklaması: Taksim'de gösteriye izin yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özgür Özel görüşmesi: Masada hangi konular var?
TBMM'de anayasa mesaisi başlıyor
Bakan Bayraktar'dan doğal gaz açıklaması! 1.8 milyon hanenin ihtiyacını karşılayacak
Dış kaynak akışı güçleniyor! Bakan Şimşek açıkladı: OVP meyvelerini vermeyi sürdürüyor
Yunanistan'ı korkutan gelişme: Türk SİHA'larına karşı 2 milyar euroluk hamle
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den canlı yayında yeni müfredatla ilgili flaş açıklamalar | Öğretmene şiddet olaylarında yeni adım: Yönetmelik değişiyor
FETÖ'nün dev istihbarat arşivi ile ilgili çarpıcı gelişme! Garson'un ifadesine ulaşıldı! 16 yılda 320 bin polisi kayıt altına aldılar! Her gelişme raporlandı
Bakan Işıkhan'dan 'istihdam' mesajı!
CHP'den yandaşa iltimas dönemi
Gazze Kasabı Netanyahu'da yargılanma paniği! Batılı liderlerden yardım dileniyor
Türkiye'nin Gazze diplomasisi sürüyor! Gazze'deki son durum ele alınıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan enflasyonla mücadele mesajı: 'Temel önceliğimiz' diyerek açıkladı
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bir nokta operasyon daha...
Adana’da otobüsten düşen kadın yaşam savaşını kaybetti!
Ekonomiye güven artıyor! Bakan Mehmet Şimşek: Türkiye uygun maliyetli dış finansman sağlıyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan 'Çalışma Meclisi' açıklaması: '85 milyonun refahı Türkiye'nin refahıdır'
BAE'den Kalkınma Yolu'na destek! 'Güç birliğimizi sürdüreceğiz'
Meteoroloji açıkladı: 28 Nisan 2024 hava durumu raporu... Bugün yağmur yağacak mı?

Meteoroloji açıkladı: 28 Nisan 2024 hava durumu raporu... Bugün yağmur yağacak mı?

Bakanlık duyurdu! Destek programına başvurular başladı: 11 milyon TL'lik ödeme...

Bakanlık duyurdu! Destek programına başvurular başladı: 11 milyon TL'lik ödeme...

10 bin TL taban maaş yeniden mi belirleniyor? Emekliye Temmuz zammında ipuçları geldi! %35-40 aralığında...

10 bin TL taban maaş yeniden mi belirleniyor? Emekliye Temmuz zammında ipuçları geldi! %35-40 aralığında...

YouTube duyurdu! 'Bir bu eksikti' dedirtecek özellik yolda

YouTube duyurdu! 'Bir bu eksikti' dedirtecek özellik yolda

Örümceğe benziyor: Mars zemininde garip maddeler görüntülendi

Örümceğe benziyor: Mars zemininde garip maddeler görüntülendi

Sosyal medyada görenler şaştı kaldı! Yenidoğan buzağıya ‘babyshower’ yaptılar

Sosyal medyada görenler şaştı kaldı! Yenidoğan buzağıya ‘babyshower’ yaptılar