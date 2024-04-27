  • USD: 32,45 - 32,51
  • EURO: 34,83 - 34,89
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İspanya'da manşetlerde! Arda Güler dikkatleri üstüne çekti

Real Madrid, Real Sociedad'ı deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup etti. Real Madrid'e galibiyeti getiren gol 29. dakikada Arda Güler'den geldi.

Ekleme: 27.04.2024 - 11:51 Güncelleme: 27.04.2024 - 11:56 / Editör: Ozge Selin
İSPANYA'DA GÜNDEM OLDU

68 dakika sahada kalan ve golüyle takımına galibiyeti getiren Arda Güler, maçın ardından İspanya'da en çok konuşulan futbolculardan biri oldu.

İspanya'da manşetlerde! Arda Güler dikkatleri üstüne çekti

"GALİBİYETİ MÜHÜRLEDİ"

Marca'da Real Sociedad - Real Sociedad maçı için yer alan haberde, "Rotasyon fark etmedi ve Real Madrid, San Sebastian'da kazandı. Ancelotti'nin gelecek sezon için kadroda kalacak dediği Arda Güler'in golü galibiyeti mühürledi. Barça, Valencia'yı yenemezse Real Madrid, gelecek hafta Cadiz maçına şampiyonluk için çıkacak" ifadeleri kullanıldı.

"GALİBİYETİ GETİRDİ"

AS'ın maç değerlendirmesinde ise, "Arda Güler, yedeklerle dolu Real Madrid'e Anoeta'da galibiyeti getirdi. Ancelotti, gelecek sezon kadroda kalacağını açıkladı." ifadeleri yer aldı.

"BİZİMLE KALACAK"

Carlo Ancelotti, maçın ardından basın toplantısında Arda ile ilgili gelen sorulara "Hepsinin iyi oynadığına inanıyorum. Arda, Fran Garcia ve diğerleri. Sahada iyi bir oyun ve bağlılık ortaya koydular. Arda bir gol attı ve gelecekte bizim için çok önemli bir futbolcu olacak. Arda gelecek yıl bizimle burada kalacak." dedi.

İspanya'da manşetlerde! Arda Güler dikkatleri üstüne çekti

"YETENEĞİ OLAĞANÜSTÜ"

"Arda'nın olağanüstü bir yeteneği var." değerlendirmesini yapan Ancelotti, "Çok iyi çalıştı. Daha önceden de ilk 11'de oynayabilirdi çünkü çok iyi antrenmanlar yapıyor ama çok genç ve yavaş yavaş baş aktör olarak sahneye çıkacaktır." diye konuştu.

"ANCELOTTI'YE TEŞEKKÜR EDERİM"

Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Arda Güler ise, "Öncelikle takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Carlo Ancelotti'ye bana bu fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. Kazandığımız ve gol attığım için çok mutluyum" dedi.

İspanya'da manşetlerde! Arda Güler dikkatleri üstüne çekti

"DÜNYANIN EN İYİSİ"

Genç futbolcu, açıklamalarına, "Real Madrid dünyanın en iyi kulübü ve burada gol atmak harika bir duygu. Burada olduğum için çok mutluyum" diye devam etti.

"SABIRLA BEKLİYORUM"

Arda Güler, ayrıca, "Sadece fiziksel olarak çalışmıyorum, mental olarak da çalışıyorum. Sabırla bekliyorum. Mentalitem, gelişmeye devam etmek." sözlerini sarf etti.

İspanya'da manşetlerde! Arda Güler dikkatleri üstüne çekti

İspanya'da manşetlerde! Arda Güler dikkatleri üstüne çekti














Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması! Ara zam gündemde mi?
Bakan Şimşek: KDV artışı yapılmadı! Gıdada istismara geçit verilmeyecek
Yeni müfredat nasıl hazırlandı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı!
Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 34 bin 388'e çıktı
Kamuda yeni dönem başlıyor! Program 3 ayaktan oluşuyor! Maddeler Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak
Ankara'da başıboş köpek kabusu: Ankara Büyükşehir Belediyesi kılını kıpırdatmadı!
Yine ABD yine skandal! Yeni bir George Floyd vakası: Frank Tyson nefessiz kalarak can verdi
Mescid-i Aksa imamından Başkan Erdoğan'a övgü... 'Doğru yolda olan tutumunu takdir ediyoruz'
AK Parti’de reform adımları! Anayasa çalışmaları ve yeni iletişim stratejisi...
ABD’de İsrail protestoları sürüyor! Üniversite öğrencileri ayaklandı
Zehir tacirlerine 42 ilde Narkoçelik-14 operasyonu!
Hollanda Başbakanı İstanbul'da! Başkan Erdoğan'dan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Kudüs Konferansı'nda önemli açıklamalar
Üniversitelere yapay zeka temelli yeni programlar açılacak! YÖK Başkanı listeyi duyurdu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ergin Ataman’a yönelik saldırganlığı şiddetle kınıyoruz
Bakan Fidan'dan net mesaj! 'Irak ile terörle mücadelede işbirliği güçlenecek'
Rusya'dan ABD çıkışı: Ukrayna'daki çatışmaları kasıtlı uzatıyor
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurdu: Yeni Müfredat Taslağı açıklandı
CHP'li belediye 250 milyon borç bıraktı! 'Enkaz devraldık'
Bakan Işıkhan: 100 binin üzerinde kadın istihdamı sağladık
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Antalya'da akılalmaz olay: Öldüğü düşünülen sürücü öyle bir şey yaptı ki!

Antalya'da akılalmaz olay: Öldüğü düşünülen sürücü öyle bir şey yaptı ki!

İstanbullular yarına dikkat: O yollar kapalı olacak

İstanbullular yarına dikkat: O yollar kapalı olacak

YouTube duyurdu! 'Bir bu eksikti' dedirtecek özellik yolda

YouTube duyurdu! 'Bir bu eksikti' dedirtecek özellik yolda

Örümceğe benziyor: Mars zemininde garip maddeler görüntülendi

Örümceğe benziyor: Mars zemininde garip maddeler görüntülendi

Sosyal medyada görenler şaştı kaldı! Yenidoğan buzağıya ‘babyshower’ yaptılar

Sosyal medyada görenler şaştı kaldı! Yenidoğan buzağıya ‘babyshower’ yaptılar