İspanya'da manşetlerde! Arda Güler dikkatleri üstüne çekti

68 dakika sahada kalan ve golüyle takımına galibiyeti getiren Arda Güler, maçın ardından İspanya'da en çok konuşulan futbolculardan biri oldu.Marca'da Real Sociedad - Real Sociedad maçı için yer alan haberde, "Rotasyon fark etmedi ve Real Madrid, San Sebastian'da kazandı. Ancelotti'nin gelecek sezon için kadroda kalacak dediği Arda Güler'in golü galibiyeti mühürledi. Barça, Valencia'yı yenemezse Real Madrid, gelecek hafta Cadiz maçına şampiyonluk için çıkacak" ifadeleri kullanıldı.AS'ın maç değerlendirmesinde ise, "Arda Güler, yedeklerle dolu Real Madrid'e Anoeta'da galibiyeti getirdi. Ancelotti, gelecek sezon kadroda kalacağını açıkladı." ifadeleri yer aldı.Carlo Ancelotti, maçın ardından basın toplantısında Arda ile ilgili gelen sorulara "Hepsinin iyi oynadığına inanıyorum. Arda, Fran Garcia ve diğerleri. Sahada iyi bir oyun ve bağlılık ortaya koydular. Arda bir gol attı ve gelecekte bizim için çok önemli bir futbolcu olacak. Arda gelecek yıl bizimle burada kalacak." dedi."Arda'nın olağanüstü bir yeteneği var." değerlendirmesini yapan Ancelotti, "Çok iyi çalıştı. Daha önceden de ilk 11'de oynayabilirdi çünkü çok iyi antrenmanlar yapıyor ama çok genç ve yavaş yavaş baş aktör olarak sahneye çıkacaktır." diye konuştu.Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Arda Güler ise, "Öncelikle takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Carlo Ancelotti'ye bana bu fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. Kazandığımız ve gol attığım için çok mutluyum" dedi.Genç futbolcu, açıklamalarına, "Real Madrid dünyanın en iyi kulübü ve burada gol atmak harika bir duygu. Burada olduğum için çok mutluyum" diye devam etti.Arda Güler, ayrıca, "Sadece fiziksel olarak çalışmıyorum, mental olarak da çalışıyorum. Sabırla bekliyorum. Mentalitem, gelişmeye devam etmek." sözlerini sarf etti.