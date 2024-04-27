Fenerbahçe'de yeni dönem! Yüksek Divan Kurulu Başkanı belli oldu

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu’nda seçim heyecanı yaşandı. Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın da katıldığı seçimde kazanan Şekip Mosturoğlu oldu. Mosturoğlu, Aziz Yıldırım'ın başkanığı döneminde yönetim kurulunda yer alıyordu.