Fenerbahçe'de yeni dönem! Yüksek Divan Kurulu Başkanı belli oldu
Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu’nda seçim heyecanı yaşandı. Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın da katıldığı seçimde kazanan Şekip Mosturoğlu oldu. Mosturoğlu, Aziz Yıldırım'ın başkanığı döneminde yönetim kurulunda yer alıyordu.
Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Seçimli Genel Kurulu yapıldı.
Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen genel kurula, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Divan Kurulu başkan adayları; Şekip Mosturoğlu, Sevil Zeynep Becan, Nihat Tokat ve divan kurulu üyeleri katıldı.
YENİ BAŞKAN MOSTUROĞLU!
Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na Şekip Mosturoğlu seçildi.
Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen genel kurula, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Divan Kurulu başkan adayları; Şekip Mosturoğlu, Sevil Zeynep Becan, Nihat Tokat ve divan kurulu üyeleri katıldı.
YENİ BAŞKAN MOSTUROĞLU!
Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na Şekip Mosturoğlu seçildi.