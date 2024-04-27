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Beyaz Gazete
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Fenerbahçe - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Ekleme: 27.04.2024 - 09:42 Güncelleme: 27.04.2024 - 09:42 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılaşacak.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Ligde 7 maçlık galibiyet serisinin ardından geçtiğimiz hafta deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, zirve yarışında ciddi yara almıştı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine lider Galatasaray'ın Adana Demirspor'u mağlup etmesiyle zirvenin 7 puan gerisinde başlayacak.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Beşiktaş: Mert, Onur, Colley, Necip, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Ghezzal, Muçi, Rashica, Semih.
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