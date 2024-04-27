Fenerbahçe - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılaşacak.



Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.



Ligde 7 maçlık galibiyet serisinin ardından geçtiğimiz hafta deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, zirve yarışında ciddi yara almıştı.



Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine lider Galatasaray'ın Adana Demirspor'u mağlup etmesiyle zirvenin 7 puan gerisinde başlayacak.



Muhtemel 11'ler



Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.



Beşiktaş: Mert, Onur, Colley, Necip, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Ghezzal, Muçi, Rashica, Semih.

