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Dursun Özbek resmen duyurdu! Yeniden aday olacak mı?

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yaklaşık 1 ay içinde yapılacak olağan seçimli genel kurulda yeniden başkanlığa aday olduğunu söyledi.

Ekleme: 27.04.2024 - 12:09 Güncelleme: 27.04.2024 - 12:16 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek sarı-kırmızılı kulübün Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda düzenlenen yıllık olağan bütçe toplantısında açıklamalarda bulundu.


Faaliyetlerini anlatan Özbek, 'Cumhuriyet'in 100. yılında Galatasaray Kulübü Başkanı olarak görev yapmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duydum. Arkadaşlarımla bize emanet ettiğiniz bu onurlu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştık. Kimi zaman zorlandığımız günlerimiz, uykusuz gecelerimiz oldu. Ancak Galatasaray'ımız için çalışmaktan hiç yorulmadık. Bu süreçte bizi ayakta tutan şey sizin verdiğiniz destekti. Galatasaray'ın birlik ve beraberlik için neleri başarabileceğini gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu birlik ve beraberliğe bir parça bile katkım varsa benim için çok değerlidir.' diye konuştu.

Dursun Özbek resmen duyurdu! Yeniden aday olacak mı?

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, seçimin yaklaştığını hatırlatarak, '25 Mayıs'ta seçimli olağan genel kurulumuz var. Önümüzdeki dönemde bu onurlu göreve yeniden adayım. Yeniden seçilirsem başardıklarımızın daha fazlasını yapmak için hiç durmadan çalışacağım.' ifadelerini kullandı.


Kürsüden inen başkan Özbek, üyeler tarafından ayakta coşkuyla alkışlandı.
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