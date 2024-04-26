Dev teklif reddedildi! Barış Alper Yılmaz..

Daha önce Aston Villa, West Ham ve Napoli’nin teklif yaptığı Barış Alper Yılmaz'ın son talibi Eintracht Frankfurt oldu.

Avrupa ekipleri Galatasaray'da bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz'ın peşini bırakmıyor.



Daha önce Napoli, Aston Villa, West Ham United'ın ilgi gösterip resmi teklifte bulunduğu yıldız futbolcuyu bu kez Eintracht Frankfurt kadrosuna katmak istiyor. Oyuncu ile yakından ilgilenen Alman ekibinin geçtiğimiz günlerde resmi teklif yaptığı ortaya çıktı.



50 MAÇTA 15 GOLE KATKI YAPTI



Barış Alper için 16 milyon Euro'luk bir teklif ile Sarı-Kırmızılı kulübün kapısını çalan Alman ekibinin bu önerisinin Galatasaray tarafından anında reddedildiği öğrenildi.



Cimbom'un Barış Alper'in etkili performansını Euro 2024'te de sürdürmesini beklediği ve daha yüksek bir rakama 23 yaşındaki oyuncuyu göndermek istediği de gelen haberler arasında. Bu sezon 50 maça çıkan kanat oyuncusunun söz konusu karşılaşmalarda 6 gol, 9 asiste imza attı.