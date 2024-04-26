Arda Güler sahaya çıkıyor! İlk kez...

LaLiga'nın 33. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek. TSİ 22.00'de başlayacak olan mücadele, S Sport ekranlarından yayınlanacak.Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler'in maça ilk 11'de başlaması bekleniyor. El Chiringuito TV'den Edu Aguirre'nin haberine göre; Real Madrid'in Real Sociedad karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde; Kepa, Carvajal, Militao, Nacho, Fran, Modric, Tchouameni, Ceballos, Arda Güler, Joselu, Brahim Diaz.Arda Güler, mücadeleye ilk 11'de başlaması durumunda Real Madrid kariyerine ilk kez bir LaLiga maçına ilk 11'de başlamış olacak.Milli futbolcu, Real Madrid formasıyla şimdiye dek çıktığı 7 resmi maçta 1 gol 1 asistlik performans gösterdi.