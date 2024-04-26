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Arda Güler sahaya çıkıyor! İlk kez...

LaLiga'nın 33. haftasında Real Madrid deplasmanda Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek. Real Madrid'de Arda Güler'in maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Ekleme: 26.04.2024 - 11:22 Güncelleme: 26.04.2024 - 11:30 / Editör: Ozge Selin
LaLiga'nın 33. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek. TSİ 22.00'de başlayacak olan mücadele, S Sport ekranlarından yayınlanacak.

Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler'in maça ilk 11'de başlaması bekleniyor. El Chiringuito TV'den Edu Aguirre'nin haberine göre; Real Madrid'in Real Sociedad karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde; Kepa, Carvajal, Militao, Nacho, Fran, Modric, Tchouameni, Ceballos, Arda Güler, Joselu, Brahim Diaz.

İlk kez ilk 11 başlayabilir

Arda Güler, mücadeleye ilk 11'de başlaması durumunda Real Madrid kariyerine ilk kez bir LaLiga maçına ilk 11'de başlamış olacak.

Milli futbolcu, Real Madrid formasıyla şimdiye dek çıktığı 7 resmi maçta 1 gol 1 asistlik performans gösterdi.

Arda Güler sahaya çıkıyor! İlk kez...
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