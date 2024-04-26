Adana Demirspor-Galatasaray! Muhtemel 11'ler

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.



Yeni Adana Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek.



Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider giren Galatasaray, ligin geride kalan 33 maçlık bölümünde 29 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucu 90 puan topladı. Puan cetvelinde 11. sırada yer alan Yukatel Adana Demirspor'un ise 9 galibiyet, 14 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 41 puanı bulunuyor.



İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 3-1 kazanmıştı.



21 MAÇTIR YENİLMİYOR



Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 21 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.



Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor müsabakasında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 21 lig maçında 19 galibiyet, 2 beraberlik aldı.



7 OYUNCU KART SINIRINDA



Galatasaray'da Yukatel Adana Demirspor maçı öncesi 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Sarı-kırmızılı futbolcular Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, sarı kart görmeleri durumunda 35. haftadaki EMS Yapı Sivasspor maçında forma giyemeyecek



Sarı-kırmızılı ekipte Wilfried Zaha, sakatlığı sebebiyle Adana Demirspor maçı kadrosunda yer almadı.



SON 5 MAÇTA 19 GOL ATTI



Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'deki son 5 maçında 19 gol kaydetti.



Galatasaray, ligde Çaykur Rizespor'a 6, Corendon Alanyaspor, Kasımpaşa ve Siltaş Yapı Pendikspor'a 4'er ve Hatayspor'a 1 gol attı.



Sarı-kırmızılılar, ligde 33 maçta ise 77 kez fileleri havalandırdı.



GALATASARAY, ICARDI'YE GÜVENİYOR



Galatasaray, şampiyonluk yarışında girilen kritik dönemde golcüsü Mauro Icardi'ye güveniyor.



Son 5 lig maçında 6, toplamda ise 20 gole ulaşarak Fenerbahçeli Edin Dzeko'yu yakalayan Icardi, takımının aldığı galibiyetlerde önemli rol oynadı.



Tecrübeli santrfor, Yukatel Adana Demirspor mücadelesinde de takımının gol umudu olacak.



ADANA DEMİRSPOR FORMSUZ



Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'deki son 5 maçının sadece 1'ini kazanabildi.



Geçen hafta konuk olduğu Yılport Samsunspor'la 1-1 berabere kalan Yukatel Adana Demirspor, son 5 lig maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.



ADANA DEMİRSPOR-GALATASARAY!



MUHTEMEL 11'LER



ADANA DEMİRSPOR: Magomedaliyev, Atal, Gravillon, Semih, Mohammadi, Alioui, Maestro, Yusuf Barasi, Stiven Mendoza, Yusuf Erdoğan, Balotelli.



GALATASARAY: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi.



STAT: Yeni Adana

HAKEM: Bahattin Şimşek

SAAT: 20:00

YAYIN: beIN SPORTS 1