Acun Ilıcalı'dan yeni adım! Satın alacağı kulüp belli oldu

Ünlü televizyoncu ve Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, yeni bir futbol kulübü satın alma planları yapıyor. Ilıcalı'nın hedefinde Slovenya Ligi ekiplerinden NK Maribor var.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı'nın satın almaya hazırlandığı yeni kulüp ortaya çıktı.



Geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili açıklama yapan Ilıcalı, ''Temel olarak Avrupa kupalarında yer alabilecek bir takıma sahip olmak istiyoruz. Tabii ki bu kolay değil ama Slovenya'da güçlü bir takımımız olursa Avrupa'da mücadele edebiliriz. Bu büyük bir avantaj olacaktır. Slovenya'ya odaklandık ama hiçbir şeyi garanti edemem" demişti.



Acun Ilıcalı'nın Slovenya Ligi ekiplerinden NS Mura'yı satın almak istediği ve imza aşamasına geldiği ileri sürülmüştü ancak son görüşmelerde anlaşmanın yapılamadığı belirtilmişti.



Nogo Mania'nın haberine göre; Acun Ilıcalı, rotasını Maribor'a çevirdi. NK Maribor takımının, kulübe önemli bir yatırım yapmak isteyen Acun Ilıcalı da dahil olmak üzere potansiyel yatırımcılarla görüşmelerde bulunduğu kaydedildi.



"BİLGİ TOPLAMA AŞAMASINDAYIZ"



Bu gelişmelerinden ardından Maribor'dan "Potansiyel yatırımcılarla görüşme ve bilgi toplama aşamasındayız. Bunlar bağlayıcı olmayan görüşmeler olduğu sürece, medyada çıkan haberler veya adaylar hakkındaki söylentiler hakkında yorum yapamayız" ifadelerinin yer aldığı bir açıklama yapıldı.



Maribor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe ile karşılaşmış ve ilk maçı deplasmanda 3-1, ikinci maçı ise sahasında 3-0 kaybetmişti.