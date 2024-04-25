Süper Lig için bomba tahminler! Şampiyonu ve küme düşecek takımları açıkladılar: 102 puanla...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftayı galibiyetle tamamlayan Galatasaray, puan farkını da 4'e çıkardı. 33. haftayı geride bırakırken, kümede kalacak takımlar ve sezonu şampiyon tamamlayacak olan ekip için bomba bir tahmin yayınlandı.

Trendyol Süper Lig'de 33. haftayı geride bıraktık. Zirve yarışında Fenerbahçe geçtiğimiz hafta Sivasspor deplasmanında 2 puan kaybederken, Pendikspor'u 4 golle geçen Galatasaray haftayı 4 puan farkla önde tamamladı.



Zirve mücadelesinde artık hata yapmak istemeyen Kanarya, bu hafta zorlu derbide Beşiktaş'ı konuk edecek. Galatasaray ise deplasmanda Adana Demirspor'un konuğu olacak.



Zirvede yarış devam ederken, kümede kalma mücadelesi de kızışmış durumda. Bilindiği üzere ligden düşmesi kesinleşe ilk takım İstanbulspor olmuştu.



Futbol verilerini analiz eden Euro Club Index, Trendyol Süper Lig için sezon sonu şampiyonluk ve küme düşme tahmininde verilerini güncelledi. Euro Club Index, verilere göre Süper Lig'de şampiyon olan takımı ve kümeden düşecek diğer ekipleri tahmin etti. İşte olay tahminler...



LİGDEN DÜŞEN İKİNCİ TAKIM PENDİKSPOR



Euro Club Index verilerine göre, İstanbulspor'dan sonra sezon sonunda 36 puana ulaşacak olan lige veda edecek olan takım Pendikspor olacak.



HATAYSPOR KÜME DÜŞECEK



Euro Club Index verilerine göre, ligden düşecek üçüncü takım ise Volkan Demirel'in takımı 38 puanla Hatayspor olacak.



LİGDEN DÜŞEN SON TAKIM DA BELLİ OLDU



Ligden düşecek olan son takım ise, Türkiye Kupası'nda yarı finale çıkan Fatih Karagümrük olacak. Tahmnilere göre Karagümrük ligi 39 puanla tamamlayacak.



Kümeden düşen takımların bu şekilde tahmin edilirken, ligde ilk 4 sırayı alacak olan takımlar ve şampiyon ekip de belli oldu.



4- BEŞİKTAŞ (60 PUAN)



Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkma mücadelesi veren Beşiktaş diğer yandan da ligi üçüncü bitirmenin hesaplarını yapıyor. Euro Club Index'e göre siyah-beyazlılar sezonu 60 puanla dördüncü sırada tamamlayacak.



3- TRABZONSPOR (64 PUAN)



Sezon ortasında Abdullah Avcı'yı getirerek teknik adam değişikliği yaşayan bordo-mavililer, Euro Club Index'e göre sezonu 64 puanla üçüncü sırada tamamlayacak. Trabzonspor dün de Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti.



2- FENERBAHÇE (97 PUAN)



Euro Club Index verilerine göre, geçtiğimiz hafta kritik 2 puan kaybı yapan Fenerbahçe bu sezon 97 puana ulaşarak Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayacak.



1-GALATASARAY (102 PUAN)



Euro Club Index'in verilerine göre, geçtiğimiz sezonun da şampiyonu olan Galatasaray, 102 puana ulaşarak bu sezonu zirvede tamamlayacak ve üst üste 2. şampiyonluğunu kazanacak.