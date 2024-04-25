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Süper Lig'de heyecan dorukta! 34. hafta başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 34'üncü hafta heyecanı yarın oynanacak tek karşılaşma ile başlayacak. Haftanın açılış mücadelesinde Adana Demirspor evinde lider Galatasaray'ı konuk edecek.

Ekleme: 25.04.2024 - 09:54 Güncelleme: 25.04.2024 - 09:55 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig'e 34. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Haftanın açılış müsabakasında Yukatel Adana Demirspor yarın Galatasaray'ı konuk edecek. Yeni Adana Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak.

Haftanın öne çıkan karşılaşmasında ise 27 Nisan Cumartesi günü Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi oynanacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleye Ülker Stadı ev sahipliği yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın programı şu şekilde:

Yarın:

20.00 Yukatel Adana Demirspor-Galatasaray (Yeni Adana)

27 Nisan Cumartesi:

16.00 Kasımpaşa-Yılport Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir (Mersin)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

28 Nisan Pazar:

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Mondihome Kayserispor (Pendik)

16.00 Corendon Alanyaspor-İstanbulspor (Alanya Oba)

19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)

19.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)

29 Nisan Pazartesi:

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)
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