Kilidi açamayan çilingir! Aylardır gol atamıyor

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde 'çilingir' olarak kadrosuna kattığı Szymanski, sezona müthiş başlamasına rağmen sessizliğe büründü. 2023'te 17 lig maçına çıkan Polonyalı 10 numara, 37 şutta 18 isabet sağlarken neredeyse yarı yarıya başarı (%49) sağladı ve 8 gol attı.Bu formuyla takımını sırtlayan ve Avrupa'nın en skorer orta sahası durumuna gelen Szymanski'nin form grafiği, yeni yılla beraber yere çakıldı. Bu sene şansını 39 kez denerken çerçeveyi 11 kez tuturdu. Başarı karnesi %28'e inen oyuncu, sadece 10 Ocak'ta Konya sınavında ağları havalandırdı.Tam 104 gündür gol hasreti çeken Szymanski'nin şut başarı karnesi 4 ayda %74 geriye gitti, gol ortalaması da 0.47'den 0.06'ya (-%87) düştü. Takımının en ihtiyacı olduğu anlarda kayıplara karışan ve sezon başındaki skorer kimliğindan uzak olan Szymanski, son 13 maçta gol atamazken F.Bahçe, bu müsabakalarda 6 puan kaybetti.