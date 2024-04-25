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Geri sayım sürüyor! EURO 2024'e 50 gün kaldı

14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) başlamasına 50 gün kaldı.

Ekleme: 25.04.2024 - 16:06 Güncelleme: 25.04.2024 - 16:06 / Editör: Ozge Selin
Almanya'nın ev sahipliği yapacağı EURO 2024'ün başlamasına 50 gün kaldı.

Almanya'daki 10 şehirde 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek şampiyona, 50 gün sonra Almanya ile İskoçya arasında Münih'teki Allianz Arena'da oynanacak açılış karşılaşmasıyla başlayacak.

EURO 2024'e Almanya'nın Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.

Grup maçlarının 26 Haziran'da biteceği turnuvada, son 16 turu aşaması 29 Haziran'da başlayacak.

Turnuvada 5-6 Temmuz'da çeyrek final ve 9-10 Temmuz'da da yarı final maçları oynanacak. EURO 2024'ün şampiyonu, 14 Temmuz'da Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final maçıyla belli olacak.

GRUPTA BİRİNCİ VE İKİNCİLER DOĞRUDAN SON 16 TURUNDA

EURO 2024'te 4'erli 6 grupta toplam 24 takım mücadele edecek. 6 grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak.

Son 16 turundan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek.

TÜRKİYE F GRUBU'NDA MÜCADELE EDECEK

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile mücadele edecek.

Ay-yıldızlılar, ilk maçında Gürcistan ile 18 Haziran Salı günü Dortmund'da karşılaşacak.

Milli takım, gruptaki ikinci maçını 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile Dortmund'da, üçüncü karşılaşmasını ise 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile Hamburg'da oynayacak.

GRUPLAR

A Grubu: Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre

B Grubu: İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk

C Grubu: Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere

D Grubu: Polonya, Hollanda, Avusturya, Fransa

E Grubu: Belçika, Slovakya, Romanya, Ukrayna

F Grubu: Türkiye, Gürcistan, Portekiz, Çekya

TOPLAM PARA ÖDÜLÜ 331 MİLYON EURO

EURO 2024'e katılacak takımlara dağıtılacak para ödülü miktarı, EURO 2020 ile aynı seviyede, yani toplam 331 milyon Euro olacak.

Turnuvaya katılacak takımlara para ödülü dağıtım sistemi şu şekilde:

Katılım ücreti: 9,25 milyon Euro

Maç bonusu: Galibiyet için 1 milyon Euro, beraberlik için 500 bin Euro

Son 16 turuna katılma hakkı: 1,5 milyon Euro

Çeyrek finale kalma hakkı: 2,5 milyon Euro

Yarı finale kalma hakkı: 4 milyon Euro

EURO 2024 şampiyonuna 8 milyon Euro tutarında ek ödeme yapılacak. Şampiyon takımın gruptaki 3 maçını da kazanması durumunda alabileceği maksimum para ödülü 28,25 milyon Euro olacak.

İkinci olana ise 5 milyon Euro tutarında ek ödeme verilecek.

SON ŞAMPİYON İTALYA

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın son şampiyonu İtalya oldu. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) normal süresi ve uzatmaları 1-1 tamamlanan final maçında İngiltere'ye penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayan İtalya, kupayı müzesine götürdü.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda 11 Temmuz'da oynanan final maçını penaltılarla kazanan İtalya, 53 yıl aradan sonra turnuvadaki ikinci şampiyonluğuna ulaşmıştı.
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