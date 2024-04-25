Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı kafilesi belli oldu! Yıldız isim yok...

Süper Lig'de Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, bu maçın kamp kadrosunu duyurdu.Galatasaray'ın kamp kadrosunda Wilfried Zaha yer almadı. Zaha'nın ağrıları sebebiyle kadroda olmadığı belirtildi.İşte Galatasaray'ın Adana Demirspor kafilesi: