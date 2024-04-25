Galatasaray'da A. Demirspor maçı öncesi kart alarmı! Tam 7 isim...

Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında yarın Adana Demirspor'a konuk olacak. Sarı- Kırmızılı takımda, ceza sınırında yer alan 7 futbolcu Adana'da sarı kart görmesi durumunda bir sonraki Sivas maçında forma giyemeyecek.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak.



Yeni Adana Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.



Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider giren Galatasaray, ligin geride kalan 33 maçlık bölümünde 29 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucu 90 puan topladı. Puan cetvelinde 11. sırada yer alan Yukatel Adana Demirspor'un ise 9 galibiyet, 14 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 41 puanı bulunuyor.



İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 3-1 kazanmıştı.



21 maçlık yenilmezlik serisi



Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 21 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.



Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor müsabakasında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 21 lig maçında 19 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.



7 isim kart sınırında



Galatasaray'da Yukatel Adana Demirspor maçı öncesi 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Sarı-kırmızılı futbolcular Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, yarın sarı kart görmeleri durumunda 35. haftadaki EMS Yapı Sivasspor maçında forma giyemeyecek



Sarı-kırmızılı ekip, Yukatel Adana Demirspor maçına tam kadro çıkacak.



Sarı-kırmızılılar, gol yollarında Icardi'ye güveniyor



Galatasaray, şampiyonluk yarışında girilen kritik dönemde golcüsü Mauro Icardi'ye güveniyor.



Son 5 lig maçında 6, toplamda ise 20 gole ulaşarak Fenerbahçeli Edin Dzeko'yu yakalayan Icardi, takımının aldığı galibiyetlerde önemli rol oynadı.



Tecrübeli santrfor, yarınki Yukatel Adana Demirspor mücadelesinde de takımının gol umudu olacak.



Adana Demirspor'da kötü seri



Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'deki son 5 maçının sadece 1'ini kazanabildi.



Geçen hafta konuk olduğu Yılport Samsunspor'la 1-1 berabere kalan Yukatel Adana Demirspor, son 5 lig maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.