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Fenerbahçe'de Mourinho heyecanı! Ali Koç görüştü

Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç’un aday olup yeniden seçilmesi durumunda takımın başına getirmek istediği teknik direktör belli oldu.

Ekleme: 25.04.2024 - 15:59 Güncelleme: 25.04.2024 - 16:00 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe, Süper Lig’in 33.haftasında Sivasspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak kritik 2 puan kaybetti.

Sarı-lacivertli takım haftayı 90 puanlı Galatasaray’ın ardından 86 puanla ikinci sırada tamamladı.

Şampiyonluk şansı azalan Fenerbahçe, rotayı Beşiktaş ile oynayacağı derbi müsabakasına çevirirken İsmail Kartal’ın geleceği de tartışılmaya başlandı.

Özellikle sezona 4 kupa hedefiyle başlayan ve elinde sadece Süper Lig hedefi kalan sarı-lacivertli takımda gelecek sezon İsmail Kartal ile yola devam edilmeyebilir.

Yeniden aday olmayı ciddi ciddi düşünen Başkan Ali Koç’un teknik direktörlük görevi için son olarak Roma’yı çalıştıran Jose Mourinho’yu getirmek istediği iddia edildi.

Bu durum şimdiden Fenerbahçe taraftarında heyecan yarattı. Ali Koç, ikna ederse taraftarların gelmesini istediği Portekizli teknik adam Fenerbahçe'nin başına geçecek.

Fenerbahçe'de Mourinho heyecanı! Ali Koç görüştü

Kariyeri başarılarla dolu

Kariyerine 2000'de Benfica'nın başına geçerek başlayan Jose Mourinho adını elit teknik direktörler arasına yazdırmış bir isim.

2002/03 sezonunda Porto ile lig, kupa ve süper kupa şampiyonluğu yaşayan Mourinho, bir de UEFA Kupası'nın sahibi oldu.

Bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı. Aynı başarıyı Inter'de 2009/10 sezonunda tekrarladı. 2016/17 sezonunda Manchester United ile UEFA Avrupa Ligi kupasını kaldırırken 2021/22'de Roma ile Konferans Ligi'nde şampiyonluk yaşadı.

Jose Mourinho'nun kariyerinde 2 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Avrupa Ligi, 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Konferans Ligi, 3 Premier Lig, 2 Serie A, 1 La Liga, 2 Portekiz Ligi şampiyonluğu var. Bunun yanı sıra yerel kupalarda toplam 14 şampiyonluk yaşadı. Yani Jose Mourinho'nun kariyerinde toplam 27 kupa var.
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