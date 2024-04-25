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Ali Koç'tan moral yemeği! Derbi öncesi toplanılıyor...

Ali Koç, Beşiktaş derbisi öncesi yarın teknik ekip ve futbolculara moral ve destek yemeği verecek.

Ekleme: 25.04.2024 - 14:25 Güncelleme: 25.04.2024 - 14:25 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Nefesleri kesecek mücadele öncesinde lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde olan sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç'un Samandıra'da futbolcularla görüşerek moral yemeği vereceği öğrenildi.

Motivasyon yemeği

Henüz hiçbir şeyin bitmediğini düşünen Ali Koç, futbolcuları da bu anlamda motive etmeyi planlıyor.

Sarı-kırmızılı takımın en az 1 maçta puan kaybedeceğini düşünen Fenerbahçe'nin bir numarasının bu yemekle birlikte takımın moralini yükseltmeyi amaçladığı da gelen haberler arasında.
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