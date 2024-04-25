Ali Koç'tan moral yemeği! Derbi öncesi toplanılıyor...

Ali Koç, Beşiktaş derbisi öncesi yarın teknik ekip ve futbolculara moral ve destek yemeği verecek.

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.



Nefesleri kesecek mücadele öncesinde lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde olan sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç'un Samandıra'da futbolcularla görüşerek moral yemeği vereceği öğrenildi.



Motivasyon yemeği



Henüz hiçbir şeyin bitmediğini düşünen Ali Koç, futbolcuları da bu anlamda motive etmeyi planlıyor.



Sarı-kırmızılı takımın en az 1 maçta puan kaybedeceğini düşünen Fenerbahçe'nin bir numarasının bu yemekle birlikte takımın moralini yükseltmeyi amaçladığı da gelen haberler arasında.