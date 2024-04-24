Yarışta sona doğru! Galatasaray'ın şampiyon olması için gereken sonuçlar...

Süper Lig'de kıyasıya bir rekabete sahne olan 2023/24 sezonunun bitimine haftalar kala Galatasaray avantajlı durumda yer alıyor. Ezeli rakibi Fenerbahçe ile yarışan sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğa ulaşabilmesi için gereken ihtimaller belli oldu

Süper Lig'de 14 maçlık galibiyet serisi yakalayan lider Galatasaray, takipçisi Fenerbahçe'nin Sivas'ta takılmasıyla puan farkını 4'e çıkardı. Kalan 5 haftada sarı-kırmızılı takıma mutlu son için 8 puan yetebilir. İşte ihtimaller:



12 PUAN ALIRSA % 100 ŞAMPİYON



Galatasaray derbide Fenerbahçe'ye yenilse bile ligde diğer 4 maçını kazandığı senaryoda sarı-lacivertli rakibi 5'te 5 yapsa da şampiyon olacak.



BERABERLİK DE İŞİNE YARIYOR



Galatasaray'ın derbide Fenerbahçe ile berabere kaldığı senaryoda diğer 4 maçta alacağı 3 galibiyet-1 beraberlik de rakibinin sonuçlarına bakmadan şampiyonluğa ulaşmasını sağlıyor.



DERBİYİ GALATASARAY KAZANIRSA...



Galatasaray, derbide Fenerbahçe'yi yenerse şu an 86 puanı olan sarı-lacivertliler, Süper Lig'i maksimum 98 puanla tamamlayabilir. 90 puana sahip sarı-kırmızılı takıma da derbi galibiyetiyle birlikte ikili averaj sayesinde şampiyonluk için son 5 haftada 8 puan yetiyor.