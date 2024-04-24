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TFF'den devrim niteliğinde hakem kararı! Şirket kuruluyor

Türk futbolunda bu sezonun en tartışmalı konusu olan hakemler için radikal bir karar alındı. İşte o karar ve detayları...

TFF'den devrim niteliğinde hakem kararı! Şirket kuruluyor
Ekleme: 24.04.2024 - 10:00 Güncelleme: 24.04.2024 - 10:00 / Editör: Ozge Selin
Uzun süredir Türk futbolunun en büyük tartışma konusu hakemler olmaya devam ediyor. Sahada Süper Lig başkanı tarafından hakem yumruklamaya kadar varan süreçte çok büyük tartışmalar yaşandı. Fakat büyük Yıllardır Türk futbolunun en temel sorunlarından olan hakem atamalarında tartışmalara son verecek, devrim niteliğinde bir karar hayata geçmek üzere.

Türkiye Futbol Federasyonu ile profesyonel liglerde mücadele eden kulüpler, bağımsız hakem kurulu oluşturma fikrinde birleşti. Alman modelinden esinlenilen proje, kulüplerin tamamından onay aldı.

Şirket kurulacak

Bağımsız hakem kurulunun, önümüzdeki sezondan itibaren hakem atamalarında söz sahibi olması planlanıyor. TFF ile kulüplerin üzerinde uzlaştığı proje şu şekilde hayata geçecek. TFF bir şirket kuracak, profesyonel kulüpler başka bir şirket kuracak. Bu iki şirket, 5 üyeli yeni bir şirket kuracak. Üyelerin 3’ü TFF, 2’si kulüpler tarafından belirlenecek. 5 üyeden oluşan bu şirket, bağımsız hakem kurulu atayacak.

Profesyonel bir zeminde faaliyetlerine başlayacak hakem kurulu; klasman hakemlerinin belirlenmesi de dahil olmak üzere hakemlerle ilgili her türlü atama ve yaptırım yetkisine sahip olacak. Kurul bu yapısıyla kulüplerin hakem atamalarında mutlak bir söz sahibi olmasını sağlayacak.

Bağımsız hakem kurulu, gerektiği takdirde yabancı orta hakem ve VAR hakemlerinin atanmasında TFF ve kulüplerden bağımsız karar alabilecek. Modelin bu haliyle Alman modeli ile aynı olduğu, İngiltere modeline ise benzerlikler gösterdiği yorumları yapılıyor.

TFF yöneticisi Mustafa Eröğüt önderliğindeki federasyon profesyonelleri, kulüp temsilcileri ile biraraya gelerek yeni sistemin sunumunu gerçekleştirecek. Ligler biter bitmez, bağımsız hakem kurulunun oluşturulması planlanıyor.
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