Galatasaray teklifini sundu! Mertens sıcak bakıyor

Geçen hafta Muslera, Torreira, Kaan Ayhan, Abdülkerim ve Barış Alper’le sözleşme yenileyerek dikkatleri üzerine çeken Galatasaray, takımın önemli parçalarından Mertens ile de anlaşmak için tüm şartları zorluyor.Sarı-kırmızılılar, 1 yıl daha futbol oynamak istediğini açıklayan ve bu sezon gösterdiği performans ile gençlere taş çıkartan Dries Mertens’le sözleşme konusunda son aşamaya geldi.MERTENS SICAK BAKIYORGalatasaray yönetiminin, yapılan görüşmelerde Belçikalı yıldıza 2 ila 2.5 milyon Euro arasında garanti ücret teklif ettiği öğrenildi.36 yaşındaki futbolcunun, İstanbul'da ailesi ile birlikte çok mutlu olduğu ve 1 yıllık yeni kontrat için rakama “Evet” demeye sıcak baktığı kaydedildi.Mertens, Ligde Pedikspor ile oynadıkları maç sonrası şu sözler ile takımda kalmak istediğini belirtmişti:“Taraftarımızla aramızda çok özel bir bağ var. Bana kendimi çok özel hissettiriyor. Açıkçası Galatasaray’da kendimi iyi hissediyorum. Devam etmek de isterim tabii ki. Bilmiyoruz ne olacağını ama ailem de ben de burada çok mutluyuz. Burada çok mutluyum. Ciro da burada çok mutlu. Hocayla da iletişimimiz çok iyi. Kendisi de İtalya’da oynadı. Ayrıca burayı, takımı ve genel futbolu çok çok iyi biliyor. Bana tavsiyeler veriyor, iyi bir şekilde yönlendiriyor beni.”