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Barış Alper Yılmaz'ın yeni takımını duyurdular! Rekor transfer olacak...

Trendyol Süper Lig'de bu hafta Pendikspor'u 4 golle geçen Galatasaray, Fenerbahçe'nin Sivasspor karşısında puan kaybettiği haftayı 4 puanla önde tamamladı. Adım adım şampiyonluğa yürüyen sarı-kırmızılı takımda transfer gelişmeleri de yaşanıyor... Birçok Avrupa takımından teklif alan Galatasaray'ın bu sezon parlayan yıldızı Barış Alper Yılmaz sezon sonu yeni takımına gidiyor.

Ekleme: 24.04.2024 - 09:01 Güncelleme: 24.04.2024 - 09:03 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray, Pendikspor karşılaşmasıyla Süper Lig'de üst üste 14. maçından galip ayrıldı ve kendisine ait galibiyet serisi rekorunu egale etti.

Galatasaray bu maçla birlikte Süper Lig'deki galibiyet serisini 14'e yükseltti. Sarı-kırmızılılar böylece geçtiğimiz sezon yaptığı ligde art arda kazanma rekorunu egale etti.

PUAN FARKI 4'E YÜKSELDİ, ŞAMPİYONLUK İÇİN AVANTAJI YAKALADI

Puanını 90 yapan Aslan en yakın rakibi Fenerbahçe'nin dün Sivasspor karşısında yaşadığı puan kaybından sonra puan farkını 4'e yükseltti ve şampiyonluk yolunda avantaj sağladı.

EVİNDEKİ YENİLMEZLİK SERİSİNİ 34 MAÇA ÇIKARDI

Sahasında son olarak 2022-2023 sezonunda Giresunspor'a 1-0 yenilen Aslan daha sonra oynadığı 34 lig mücadelesinde 32 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Cimbom bu sezon ligde evinde oynadığı 17 karşılaşmada da 3 puan aldı ve bu alanda sahasında puan kaybetmeyen tek takım olarak dikkat çekiyor.

Gözünü şampiyonluğa diken Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor. Yeni yıldız transferleri için kaynak yaratmak isteyen Cimbom, takımdaki oyuncularına gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.

Barış Alper Yılmaz'ın yeni takımını duyurdular! Rekor transfer olacak...

BARIŞ ALPER DEVLERİN RADARINDA

Cimbom'un bu sezon dikkat çeken oyuncularından biri olmayı başaran Barış Alper Yılmaz, birçok Avrupa takımını peşine takmış durumda.

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde büyük gelir elde etmeyi hedeflediği Barış Alper Yılmaz için dev bir kulüp devreye girmişti.

REKOR TRANSFERİ DUYURDULAR

İngiliz basınında yer alan habere göre; Premier Lig ekibi Aston Villa, Barış Alper için 18 milyon Euro olan teklifini Galatasaray'ın istediği rakam olan 25 milyon Euro seviyesine çıkardı.

5 YILLIK SÖZLEŞME

Resmi teklifini sarı kırmızılılara iletecek olan Ada ekibi, transferi bitirerek milli oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor. Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ile geçtiğimiz günlerde 2027 yılına kadar sürecek olan bir sözleşme imzalamıştı. Barış'ın piyasa değeri 13 milyon euro...

Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 50 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 33'ünde ilk 11'de yer aldı.

Barış Alper Yılmaz'ın yeni takımını duyurdular! Rekor transfer olacak...
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