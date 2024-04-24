Barış Alper Yılmaz'ın yeni takımını duyurdular! Rekor transfer olacak...

Galatasaray, Pendikspor karşılaşmasıyla Süper Lig'de üst üste 14. maçından galip ayrıldı ve kendisine ait galibiyet serisi rekorunu egale etti.Galatasaray bu maçla birlikte Süper Lig'deki galibiyet serisini 14'e yükseltti. Sarı-kırmızılılar böylece geçtiğimiz sezon yaptığı ligde art arda kazanma rekorunu egale etti.Puanını 90 yapan Aslan en yakın rakibi Fenerbahçe'nin dün Sivasspor karşısında yaşadığı puan kaybından sonra puan farkını 4'e yükseltti ve şampiyonluk yolunda avantaj sağladı.Sahasında son olarak 2022-2023 sezonunda Giresunspor'a 1-0 yenilen Aslan daha sonra oynadığı 34 lig mücadelesinde 32 galibiyet, 2 beraberlik aldı.Cimbom bu sezon ligde evinde oynadığı 17 karşılaşmada da 3 puan aldı ve bu alanda sahasında puan kaybetmeyen tek takım olarak dikkat çekiyor.Gözünü şampiyonluğa diken Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor. Yeni yıldız transferleri için kaynak yaratmak isteyen Cimbom, takımdaki oyuncularına gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.Cimbom'un bu sezon dikkat çeken oyuncularından biri olmayı başaran Barış Alper Yılmaz, birçok Avrupa takımını peşine takmış durumda.Galatasaray'ın yaz transfer döneminde büyük gelir elde etmeyi hedeflediği Barış Alper Yılmaz için dev bir kulüp devreye girmişti.İngiliz basınında yer alan habere göre; Premier Lig ekibi Aston Villa, Barış Alper için 18 milyon Euro olan teklifini Galatasaray'ın istediği rakam olan 25 milyon Euro seviyesine çıkardı.Resmi teklifini sarı kırmızılılara iletecek olan Ada ekibi, transferi bitirerek milli oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor. Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ile geçtiğimiz günlerde 2027 yılına kadar sürecek olan bir sözleşme imzalamıştı. Barış'ın piyasa değeri 13 milyon euro...Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 50 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 33'ünde ilk 11'de yer aldı.