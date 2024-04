Arda Turan'dan yıllar sonra gelen itiraf! 'İnter ve Milan...'

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, futbolculuk dönemi ve teknik direktörlük kariyerine dair önemli açıklamalar yaptı.

Eyüpspor ile Trendyol 1. Lig'de şampiyon olan teknik direktör Arda Turan, La Gazzetta dello Sport'a konuştu.



Teknik direktörlük kariyerinin ilk önemli zaferini kazandığını belirten Arda Turan, "Her anlamda özel. Benim için bu ilk önemli zafer. Harika bir şey başardık, önümüzdeki yıl Süper Lig'de oynamak heyecan verici olacak. Belirleyici maçtan önce takıma bir motivasyon konuşması yaptım ve onlara bütün bir yıl boyunca çalıştığımız şeyin peşinden gitmelerini söyledim. Al Pacino tarzı sözler... ya da Diego Simeone, görüyorsunuz..." dedi.



Diego Simeone'nin maç konuşmalarının sorulması üzerine Turan, "Çok (gülüyor). Özellikle de kritik anlarda. O bir işkolik, çok şey isteyen ama size her şeyi geri verebilen bir lider. Uğruna kendini ateşe atabileceğin adamlardan biri. Real Madrid'e karşı oynadığımız Kral Kupası finalinden önce bir toplantıda bize Al Pacino'nun 'Every damn Sunday' filmindeki ünlü konuşmasını izlettiğini hatırlıyorum. Çıktık ve maçı savaşarak kazandık." ifadelerini kullandı.



"Diego Simeone, beni kesinlikle çok etkiledi"



"Teknik direktörlük konusunda referans noktan Diego Simeone mi?" sorusuna cevap veren Arda Turan, "Beni kesinlikle çok etkiledi. Savunma aşamasından motivasyon yönüne kadar ama teşekkür ettiğim ve kendilerinden kavramlar ve öğretiler çalmaya çalıştığım pek çok kişi oldu. İki isim vermem gerekirse Fatih Terim ve Luis Enrique diyebilirim." şeklinde konuştu.



İspanya'da kendisini savunmaya ikna eden ismin Simeone olup olmadığı sorulan genç teknik adam, "Evet, doğru. Oyunu bir bütün olarak görmemi sağladı. Ve bana başarının mücadele, savaş ve acı çekerek de elde edilebileceğini öğretti. O da benim gibi düşündüğünü her zaman söyleyen tutkulu bir insan. Ya seveceğiniz ya da nefret edeceğiniz biri. Onunla iyi anlaşıyordum ama o kadar çok kavga ettik ki." dedi.



"Atletico Madrid'de olağanüstü bir kültür yarattık"



Atletico Madrid'de geçirdiği döneme değinen Arda Turan, "Sözleşmeyi büyük bir gizlilik içinde, bir arabanın içinde, polis filmi tarzında imzaladım. Unutulmaz yıllar geçirdim. Atletico Madrid'de olağanüstü bir kültür yarattık, Atletico'yu değiştirdik. Avrupa Ligi ve Avrupa Süper Kupası'nı kazandık. Tarihin en güçlü Real Madrid ve Barcelona takımlarına karşı La Liga şampiyonu olduk. Daha ne isteyebilirsiniz ki? Benim için her zaman eşsiz olan taraftarlardan da bahsetmek isterim." sözlerini sarf etti.



"Barcelona'yı izleyerek büyüdüm"



Madrid'e gittiğinde Real'e bedava bile olsa gitmeyeceğini söylediğini hatırlatan Turan, "Ama Barça başka bir hikaye. Barcelona'yı izleyerek büyüdüm ve hep o seviyeye ulaşmayı hayal ettim. İster antrenman ister maç olsun, her seferinde ağzınızı açık bırakan oyuncular vardı." ifadelerini kullandı.







Barcelona'dan takım arkadaşı Lionel Messi'yle bir anısı anlatan Arda Turan şöyle konuştu:



"Söylenecek çok fazla şey var.... Messi bir uzaylıydı, en zor şeyleri yaptığı basitlikle sizi suskun bırakırdı. Benim özel bir anım var. Sevilla'ya karşı oynanan Süper Kupa finalinde iki gol atmış ve bir asist yapmıştım. Maçın adamı olduğumu açıkladıklarında Messi'ye baktım ve sadece başını salladığında ödülü almaya gittim. Sonra bir kahkaha patlattık. O bakışıyla sanki bana 'Git, bunu hak ettin' der gibiydi."



Soyunma odasındaki en iyi takım arkadaşının Neymar olduğunu dile getiren Arda Turan; Pique, Jordi Alba, Diego Costa, Griezmann gibi isimleri de bu gruba dahil etti.



​"En büyük hayal kırıklığım Şampiyonlar Ligi"



En büyük hayal kırıklığının 2014'te kaybettikleri Şampiyonlar Ligi finali olduğunu dile getiren teknik adam, "Şüphesiz 2014 yılında Real Madrid'e karşı son dakikada kaybettiğimiz Şampiyonlar Ligi. Bitmişti. Çirkin bir hayal kırıklığıydı, toparlanmam uzun zaman aldı. Ayrılmak istediğimi söylemiyorum ama... Neyse ki sonrasında birçok başka tatmin yaşadık. Bir teknik direktör olarak, oyuncu olarak yaşadığım tüm başarıları ve daha fazlasını yaşamak istiyorum. Kendime herhangi bir sınır koymuyorum." dedi.



Teknik direktörlük hedeflerinden bahseden Arda Turan, "Kendimi Avrupa'ya açmak ve orada da başarılı olmak istiyorum. En iyi liglere gitmek ve değerimi kanıtlamak istiyorum. Bunun zaman alacağını biliyorum ama bu kesinlikle bir hedef." ifadelerini kullandı.



"Serie A'da oynamayı çok isterdim"



İtalya'da çalışma ihtimali sorulan genç teknik adam, "Bu çok güzel olurdu, evet. İtalya'yı seviyorum. Çocukken Baggio'yu izleyerek futbola tutkuyla bağlanmıştım. Onun oyunlarını izlerken saatlerce büyülenirdim. Evde çoraplarımdan bir top yapar ve onu taklit etmeye çalışırdım. Bir başka idolüm de Del Piero'ydu. Onunla 2006'da Bergamo'da bir dostluk maçında tanıştım, çok gençtim ama ne heyecandı! Serie A'da oynamayı çok isterdim. Birkaç fırsatım oldu ama hiçbiri gerçekleşmedi." şeklinde konuştu.



"Inter ve Milan ile temas kurmuştum"



Futbolculuk döneminde Inter ve Milan ile temas kurulduğunu aktaran Arda Turan, "Avrupa Süper Kupasını kazandıktan sonra Inter'den ilgi olduğunu biliyorum, daha sonra AC Milan'dan da sözlü teklifler aldım. Kim bilir, bir antrenör olarak bu bir olasılık haline gelebilir. Bunu kesinlikle çok isterim. Bunlar beni büyüleyen kulüpler ve İtalyan futbolu yükselişte. Hayatta asla asla deme." diyerek sözlerini noktaladı.