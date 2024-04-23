TFF açıkladı! EURO 2024'te yer alacak hakemler...

Türkiye Futbol Federasyonu, EURO 2024'te ülkemizi temsil edecek hakemler hakkında resmi internet sitesinden açıklamada bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu, EURO 2024'te ülkemizi temsil edecek hakemler hakkında resmi internet sitesinden açıklamada bulundu.



TFF'den yapılan açıklama şu şekide:



"FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, A Milli Takımımızın da mücadele edeceği EURO 2024 Finalleri'ne UEFA tarafından Avrupa'dan davet edilen 18 hakem arasında yer aldı.



Halil Umut Meler'in yanı sıra yardımcıları FIFA kokartlı hakemlerimiz Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy ile FIFA kokartlı VAR hakemimiz Alper Ulusoy 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde yapılacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri'nde görev yapacak.



Dört hakemimiz, Mayıs ayı içinde turnuvanın yapılacağı şehirlerden biri olan Frankfurt'ta düzenlenecek EURO 2024 Hakem Hazırlık Kampı'na katılacak. Kampta teorik hazırlığın yanı sıra pratik ve saha uygulamaları da yapılacak.



Almanya'da organize edilecek Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde ülkemizi temsil edecek olan Halil Umut Meler'i, Mustafa Emre Eyisoy'u, Kerem Ersoy'u ve Alper Ulusoy'u tebrik eder, turnuvada başarılar dileriz."