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MKE Ankaragücü - Beşiktaş! Muhtemel 11'ler

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında MKE Ankaragücü deplasmanında avantaj arayacak.

Ekleme: 23.04.2024 - 10:28 Güncelleme: 23.04.2024 - 10:30 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Eryaman Stadyumu'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Ümit Öztürk görev yapacak. Ankaragücü ile Beşiktaş arasındaki müsabaka ATV'den yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN KUPA YOLCULUĞU

Türkiye Kupası'na 5. turdan dahil olan Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0 mağlup ederek adını son 16 takım arasına yazdırdı. Siyah-beyazlı ekip, son 16 turunda Bitexen Antalyaspor'a 2-1 üstünlük kurarak çeyrek finale yükseldi. Beşiktaş, çeyrek finalde ise TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 yenerek son 4 ekip arasına kaldı.

MKE Ankaragücü ise 3. turdan itibaren mücadele ettiği kupada sırasıyla Malatya Arguvanspor (2-0), İskenderunspor (3-1), Çaykur Rizespor (3-1), Anagold 24Erzincanspor (5-1) ve Fenerbahçe'yi (3-0) eleyerek yarı finale yükseldi.

İki takım arasında bu sezon Süper Lig'de oynanan ilk maç 1-1 berabere tamamlanırken, ikinci müsabakayı Beşiktaş 2-0 kazandı.

Siyah-beyazlı takım, 7 Mayıs'ta Dolmabahçe'de oynanacak rövanş öncesi Ankara'dan avantajlı bir skorla dönmeye çalışacak.

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK VAR

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Serkan Emrecan Terzi ile tedavi ve adaptasyon süreçleri devam eden Onur Bulut, Semih Kılıçsoy, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Tayfur Bingöl, Ankaragücü maçının kadrosuna alınmadı.

Sakatlıkları geçen Mert Günok, Omar Colley, Salih Uçan ve Arthur Masuaku da kamp kadrosuna dahil edildi.

ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ

MUHTEMEL 11'LER

ANKARAGÜCÜ: Ertaç, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Kazımcan, Tolga, Pedrinho, Morutan, Saponara, Bassogog, Sowe.

BEŞİKTAŞ: Ersin, Svensson, Necip, Worrall, Umut, Al-Musrati, Gedson, Ghezzal, Muçi, Rashica, Muleka.

STAT: Eryaman
HAKEM: Ümit Öztürk
SAAT: 20:30
YAYIN: ATV
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