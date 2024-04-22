Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor! İşte program...

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final turu yarın oynanacak MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçıyla başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yarın oynanacak MKE Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasıyla start alacak.



Eryaman Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadele, saat 20.30'da başlayacak. Yarı final ikinci maçı ise 24 Nisan Çarşamba günü Trabzonspor ile VavaCars Fatih Karagümrük arasında yapılacak. Müsabaka Papara Park'ta saat 20.30'da oynanacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, rövanş maçlarının programı ise şu şekilde:



7 Mayıs Salı:



20.30 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Tüpraş)



8 Mayıs Çarşamba:



20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)