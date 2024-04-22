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Sivasspor-Fenerbahçe! Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak.

Ekleme: 22.04.2024 - 09:24 Güncelleme: 22.04.2024 - 09:26 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunanistan'ın Olympiakos ekibine elenen sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek hem moral kazanmayı hem de şampiyonluk yarışında önemli bir engeli aşmayı hedefliyor.

Ligde oynadığı son 7 müsabakayı kazanan İsmail Kartal'ın ekibi, haftaya 85 puanla lider Galatasaray'ın gerisinde giriyor.

Fenerbahçe'de tek eksik

Fenerbahçe, zorlu Sivas deplasmanında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Leonardo Bonucci, Jayden Oosterwolde ve Miha Zajc Sivasspor'a karşı forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kamp kadrosu:

Sınırda 7 isim

Fenerbahçe'de Sivasspor müsabakası öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Rodrigo Becao, kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.

SİVASSPOR-FENERBAHÇE!

MUHTEMEL 11'LER

SİVASSPOR: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan, Szymanski, Tadic, Dzeko.

FENERBAHÇE: Nikolic, Murat Paluli, Poungouras, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Koita, İbrahim, Bartuğ Elmaz, Menig, Rey Manaj.

STAT: BG Grup 4 Eylül
HAKEM: Cihan Aydın
SAAT: 20:00
YAYIN: beIN SPORTS 1
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