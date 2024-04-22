Sivasspor-Fenerbahçe! Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.
BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunanistan'ın Olympiakos ekibine elenen sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek hem moral kazanmayı hem de şampiyonluk yarışında önemli bir engeli aşmayı hedefliyor.
Ligde oynadığı son 7 müsabakayı kazanan İsmail Kartal'ın ekibi, haftaya 85 puanla lider Galatasaray'ın gerisinde giriyor.
Fenerbahçe'de tek eksik
Fenerbahçe, zorlu Sivas deplasmanında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Leonardo Bonucci, Jayden Oosterwolde ve Miha Zajc Sivasspor'a karşı forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kamp kadrosu:
Sınırda 7 isim
Fenerbahçe'de Sivasspor müsabakası öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Rodrigo Becao, kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.
SİVASSPOR-FENERBAHÇE!
MUHTEMEL 11'LER
SİVASSPOR: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan, Szymanski, Tadic, Dzeko.
FENERBAHÇE: Nikolic, Murat Paluli, Poungouras, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Koita, İbrahim, Bartuğ Elmaz, Menig, Rey Manaj.
STAT: BG Grup 4 Eylül
HAKEM: Cihan Aydın
SAAT: 20:00
YAYIN: beIN SPORTS 1
BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunanistan'ın Olympiakos ekibine elenen sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek hem moral kazanmayı hem de şampiyonluk yarışında önemli bir engeli aşmayı hedefliyor.
Ligde oynadığı son 7 müsabakayı kazanan İsmail Kartal'ın ekibi, haftaya 85 puanla lider Galatasaray'ın gerisinde giriyor.
Fenerbahçe'de tek eksik
Fenerbahçe, zorlu Sivas deplasmanında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Leonardo Bonucci, Jayden Oosterwolde ve Miha Zajc Sivasspor'a karşı forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kamp kadrosu:
Sınırda 7 isim
Fenerbahçe'de Sivasspor müsabakası öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Rodrigo Becao, kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.
SİVASSPOR-FENERBAHÇE!
MUHTEMEL 11'LER
SİVASSPOR: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan, Szymanski, Tadic, Dzeko.
FENERBAHÇE: Nikolic, Murat Paluli, Poungouras, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Koita, İbrahim, Bartuğ Elmaz, Menig, Rey Manaj.
STAT: BG Grup 4 Eylül
HAKEM: Cihan Aydın
SAAT: 20:00
YAYIN: beIN SPORTS 1