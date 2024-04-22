Okan Buruk'a bir talip daha çıktı! Kararını verdi...
Galatasaray'ın başarılı çalıştırıcısı Okan Buruk'a bir talip daha çıktı. Sarı-kırmızılılarla 2. şampiyonluğuna yürüyen Okan Buruk'a Spartak Moskova'nın talip olduğu belirtilirken, başarılı çalıştırıcının da kararı belli oldu. İşte detaylar...
Galatasaray ile sözlemesi sezon sonunda bitecek olan Okan Buruk'u, İtalyan takımlarının takibe aldığı ileri sürülmüştü. Okan Buruk'un adı şimdi de Rus takımlarıyla anılıyor.
YENİ YÖNETİM YENİLEYECEK
Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Okan Buruk ile 25 Mayıs'ta seçilecek olan yeni yönetimin mukavele yenilemesi bekleniyor. Ancak bir yandan da Buruk'un Avrupa kulüplerinin radarında olduğu ileri sürüldü.
AVRUPA'NIN RADARINDA
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; geçen sezon takıma şampiyonluk yaşatan bu yıl ise rekor üstüne rekor kıran Okan Buruk, pek çok Avrupa kulübünün takibinde.
RUSLAR DA DEVREDE
İtalyanların ardından Ruslar da 50 yaşındaki tecrübeli hocayı takibe aldı.
RUSYA İÇİN KARARINI VERDİ
Rus basınında gündem olan Buruk, Spartak Moskova'nın ilgisine rağmen kariyer planlamasında Rusya'yı düşünmüyor.
YENİ YÖNETİM YENİLEYECEK
Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Okan Buruk ile 25 Mayıs'ta seçilecek olan yeni yönetimin mukavele yenilemesi bekleniyor. Ancak bir yandan da Buruk'un Avrupa kulüplerinin radarında olduğu ileri sürüldü.
AVRUPA'NIN RADARINDA
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; geçen sezon takıma şampiyonluk yaşatan bu yıl ise rekor üstüne rekor kıran Okan Buruk, pek çok Avrupa kulübünün takibinde.
RUSLAR DA DEVREDE
İtalyanların ardından Ruslar da 50 yaşındaki tecrübeli hocayı takibe aldı.
RUSYA İÇİN KARARINI VERDİ
Rus basınında gündem olan Buruk, Spartak Moskova'nın ilgisine rağmen kariyer planlamasında Rusya'yı düşünmüyor.