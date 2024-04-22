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Kupada yarı final heyecanı! Hakemler belli oldu

Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Ekleme: 22.04.2024 - 15:04 Güncelleme: 22.04.2024 - 15:05 / Editör: Ozge Selin
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları belirlendi. Kupada yarı final birinci maçları 23 ve 24 Nisan'da, rövanşlar ise 7 ve 8 Mayıs'ta oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:

ANKARAGÜCÜ-BEŞİKTAŞ: ÜMİT ÖZTÜRK

TRABZONSPOR-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK: ALİ ŞANSALAN
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar...
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