Kupada yarı final heyecanı! Hakemler belli oldu

Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları belirlendi. Kupada yarı final birinci maçları 23 ve 24 Nisan'da, rövanşlar ise 7 ve 8 Mayıs'ta oynanacak.



Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:



ANKARAGÜCÜ-BEŞİKTAŞ: ÜMİT ÖZTÜRK



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