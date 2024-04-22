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Beşiktaş aradığı kanı Arjantin'de buldu: Transfer bitti iddiası

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı. İlk transferini savunmaya yapması beklenen siyah-beyazlıların aranan kanı Arjantin'de bulduğu öne sürüldü.

Beşiktaş aradığı kanı Arjantin'de buldu: Transfer bitti iddiası
Ekleme: 22.04.2024 - 13:50 Güncelleme: 22.04.2024 - 14:00 / Editör: Ozge Selin
Fernando Santos ile yolları ayıran Beşiktaş yeni sezon planlamasına tüm hızıyla devam ediyor. Hoca arayışlarını sürdüren siyah-beyazlıların savunmayı Arjantin'den bir takviyeyle güçlendireceği iddia edildi.

TNT Sports'ta yer alan habere göre Beşiktaş, Boca Juniors forması giyen Nicolas Valentini transferini bitirmeye hazırlanıyor. Inter'in de radarında olan ve Arjantin Milli Takımı'na kadar yükselme başarısı gösteren 23 yaşındaki sol stoper ile Beşiktaş'ın el sıkıştığı öne sürüldü.

KADRO DIŞI KALDI
Sözleşme yenilemediği için bir süredir Boca Juniors tarafından kadro dışı bırakılan Nicolas Valentini, Arjantin ekibiyle bu sezon 9 maça çıktı. 1.87'lik stoper bu karşılaşmalarda 1 gol atma başarısı gösterdi.

Beşiktaş aradığı kanı Arjantin'de buldu: Transfer bitti iddiası
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