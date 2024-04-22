Afyonspor farka koştu, Burak Topçu sakatlıktan golle döndü

2. Lig Beyaz Grup''ta Hes İlaç Afyonspor, Bursaspor'u 3-0 yenerek büyük bir galibiyet aldı. Hes İlaç Afyonspor, deplasmanda rakibini mağlup ederken genç oyuncuların performansı da dikkat çekti. Maçın 1. dakikasında Mustafa Erkasap'ın attığı golle öne öne geçerek maça hızlı başladı.

Mor-beyazlı ekip 49. dakikada Burak Topçu'nun attığı muhteşem serbest vuruş golüyle farkı ikiye çıkardı. Yeteneği ile dikkatleri üstüne çeken Topçu, yaşadığı hafif sakatlık dönemini geride bırakarak attığı golle kendini kanıtladı ve 1. Lig takımlarına da kalitesini gösterdi.

Maçın 74. dakikasında Burak Topçu'nun ortasına harika bir rövaşata golüyle tamamlayan Kerem Kaya maçın skorunu belirleyen golü kaydetti ve ligde kalmayı garantiledi. . Bu galibiyetle 13. sıradaki Afyonspor'un puanı 41'e çıkarken, küme düşmesi kesinleşen Bursaspor ise 20 puanda kaldı.





