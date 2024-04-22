  • USD: 32,51 - 32,57
  • EURO: 34,63 - 34,69
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Acun Ilıcalı bombayı patlattı! Hull City’den sonra yeni bir takım…

Acun Ilıcalı satın aldığı takım ile spor dünyasına hızlı bir giriş yapmıştı. Yaptığı yatırımlarda çok konuşulan girişimdi Hull City’in ardından yeni bir takıma daha göz dikti. Bakın Ilıcalı’nın radarına takılan o takım hangisiymiş…

Ekleme: 22.04.2024 - 09:34 Güncelleme: 22.04.2024 - 09:35 / Editör: Ozge Selin
Yaptığı işlerle adından sıkça söz ettiren Acun Ilıcalı spor dünyasına satın aldığı Hull City adlı futbol takımıyla dahil olmuştu. Başarılı bir televizyonculuk kariyeri olan Ilıcalı spor dünyasında da takımıyla da adından bahsettirmeyi başarıyor.

2022 senesinin başında satın aldığı takımın yanına bir yenisini daha ekleyeceği iddia edile Acun Ilıcalı gözünü bu kez Slovenya’dan bir takım kestirdi.

2023 yılının ortalarında İrlanda Ligi ekiplerinden Shelbourne'e yaptığı yatırım ile gündeme gelmiş ancak Ilıcalı bu yatırımdan vazgeçmişti. Spor dünyasında yeni kulüplerle yol yürümek istediğini belirten Ilıcalı bakın bu kez hangi takım radarına takılmış.

Slovenya’nın en üst liginden…

Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda hakkında yeni bir takım alacağına dair olan iddiaların doğru olduğunu ve Slovenyan’ın en üst liginden bir kulüp baktığını doğruladı.

Football Planet'te yer alan habere göre, Ilıcalı’nın tercihi belli oldu. Edinilen bilgilere göre, Hull City’den sonra Slovenya'daki yatırımını Mura takımına yapacağı aktarıldı.

Acun Ilıcalı bombayı patlattı! Hull City’den sonra yeni bir takım…
Bakan Özhaseki'den Özgür Özel'e sert cevap: Demagoji yapmayın
Mansur Yavaş'ın tüm algıları patladı! 'İsraf' düzenini yıktık demişti 25 kat artış yaşandı
Tüketici güven endeksi verileri açıklandı! Nisanda aylık bazda yüzde 1,4 artış
Kuzey Kore’den balistik füze hamlesi! Her iki ülke de alarma geçti
Gaziantep’te 2 bin 500 aile için köy evleri yükseliyor! Depreme, yangına dayanıklı, doğayla iç içe
İsrail’de yaptırım alarmı! ABD müttefikini terk mi ediyor?
İngiltere'den çarpıcı analiz! 'Hava sahasına Türkiye hakim!'
İsrail katliama doymuyor: Can kaybı 34 bini aştı!
Pilot Albay’ın örgüt aşkının nikahı Adil Öksüz’den! FETÖ’nün orduya sızdırdığı Kurmay Albay’dan bomba itiraflar
Üsküdar-Samandıra Metrosu'nda teknik arıza
Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak'a gidiyor: Caddelere Türk bayrakları asıldı
Bakan Yerlikaya duyurdu! Terör örgütünün inleri imha edildi
Dışişleri Bakanı Fidan'dan önemli açıklamalar!
CHP’li müdür çevirmeden kaçtı, polise silah çekti ve ölümle tehdit etti! Araçtan uyuşturucu çıktı
Bu neyin telaşı Uğur Dündar! Kendini kahkahalarla savunan Uğur Dündar gerçeğin ortaya çıkmasını sağlayacak dosyaya gizlilik kararı aldırdı!
Fahiş fiyata 'dur' diyecek yasa teklifi geliyor
İstanbul’da İETT otobüsü alev topuna döndü: Yaşanan patlamalar kamerada!
Hamas lideri Haniye'den televizyon programında açıklama: Erdoğan'ın duruşu bizi onurlandırdı
Eşe dosta kıyak emekçiye zulüm! CHP’li Belediyede işten çıkarmalar başladı
Diyarbakır'da Atatürk ve Erdoğan'a hakaret eden DEM Partili gözaltına alındı
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

3 yıl beklemeye son! AYM'den flaş boşanma kararı

3 yıl beklemeye son! AYM'den flaş boşanma kararı

Altın gram fiyatı 3 bin TL mi olacak? İslam Memiş altın için rakamı 'Kırmızı çizgi' diyerek duyurdu

Altın gram fiyatı 3 bin TL mi olacak? İslam Memiş altın için rakamı 'Kırmızı çizgi' diyerek duyurdu

Ulaşım kartlarında yeni düzenleme; O kişiler artık ek ücret ödeyecek

Ulaşım kartlarında yeni düzenleme; O kişiler artık ek ücret ödeyecek

Çin istedi mağazadan kaldırıldı! Whatsapp ve Threads...

Çin istedi mağazadan kaldırıldı! Whatsapp ve Threads...

Elon Musk'tan çarpıcı açıklama! 'Roketleri yıldızlara göndermeliyiz'

Elon Musk'tan çarpıcı açıklama! 'Roketleri yıldızlara göndermeliyiz'