Arda Turan’ın ilk transferi belli oldu! Süper Lig hediyesi Beşiktaş'tan geliyor: İşte o isim

Futbolculuk kariyerinde büyük başarılara imza atmış olan Arda Turan, teknik direktörlük kariyerine de bir hayli hızlı başladı. İlk takımı Eyüpspor ile birlikte Trendyol 1. Lig'de mücadele eden genç çalıştırıcı, rakiplerine büyük fark atarak Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Yeni sezon için transfer çalışmalarına da başlayan Arda Turan ve ekibi, Eyüpspor'un tarihinde ilk kez mücadele edeceği Süper Lig'de güçlü bir kadro kurmak istiyor. Bu doğrultuda ilk transferi de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Trendyol 1. Lig'de Eyüpspor ile mucizeler yaratan Arda Turan, bitime 5 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.Eyüpspor'a tarihinin en önemli başarısını yaşatan Arda Turan, ilk teknik direktörlük deneyiminde şampiyonluk yaşamayı başardı.Futbolculuk kariyerinde olduğu gibi teknik direktörlük kariyerinde de başarı basamaklarını hızlı çıkan genç çalıştırıcı, Süper Lig'e damga vurmayı hedefliyor.Teknik direktörlük serüveninde önemli takımlarda görev almayı hedefleyen Arda Turan'ın Eyüpspor ile Süper Lig macerası öncesinde ilk transferi de belli oldu.Süper Lig'de kalıcı olmak adına etkili bir kadro oluşturmak isteyen Eyüpspor yönetimi, Arda Turan'ın isteklerine göre çalışmalarını sürdürüyor.Bu doğrultuda Beşiktaş'ın yıldız ismiyle görüşmelere başlayan Arda Turan, transfer için oyuncuyu ikna etmek üzere.İşte Arda Turan'ın ilk transferine dair tüm detaylar…Ajansspor'un haberine göre; Beşiktaş ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Cenk Tosun, Eyüpspor ile flört halinde.Hasan Arat yönetiminin yeni kontrat teklif etmediği tecrübeli futbolcu da siyah-beyazlı takımda kalmayı düşünmüyor.Habere göre Cenk Tosun, Trendyol 1. Lig'de bitime haftalar kala Süper Lig bileti alan Eyüpspor'a yakın.Yıldız futbolcu, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ile bir görüşme gerçekleştirdi.Sezon bitmeden yapılan görüşmenin olumlu geçtiği ve görüşmelerin devam edeceği aktarıldı.Bu sezon Siyah-Beyazlı forma ile 40 maçta 2144 dakika süre alan Cenk Tosun 10 kez rakip fileleri havalandırdı.32 yaşındaki futbolcu 7 defa takım arkadaşlarına gol pası verdi.