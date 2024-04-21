  • USD: 32,51 - 32,57
  • EURO: 34,63 - 34,69
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Arda Turan’ın ilk transferi belli oldu! Süper Lig hediyesi Beşiktaş'tan geliyor: İşte o isim

Futbolculuk kariyerinde büyük başarılara imza atmış olan Arda Turan, teknik direktörlük kariyerine de bir hayli hızlı başladı. İlk takımı Eyüpspor ile birlikte Trendyol 1. Lig'de mücadele eden genç çalıştırıcı, rakiplerine büyük fark atarak Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Yeni sezon için transfer çalışmalarına da başlayan Arda Turan ve ekibi, Eyüpspor'un tarihinde ilk kez mücadele edeceği Süper Lig'de güçlü bir kadro kurmak istiyor. Bu doğrultuda ilk transferi de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Ekleme: 21.04.2024 - 09:47 Güncelleme: 21.04.2024 - 09:51 / Editör: Ozge Selin
Arda Turan’ın ilk transferi belli oldu! Süper Lig hediyesi Beşiktaş'tan geliyor: İşte o isim

Trendyol 1. Lig'de Eyüpspor ile mucizeler yaratan Arda Turan, bitime 5 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Eyüpspor'a tarihinin en önemli başarısını yaşatan Arda Turan, ilk teknik direktörlük deneyiminde şampiyonluk yaşamayı başardı.

Futbolculuk kariyerinde olduğu gibi teknik direktörlük kariyerinde de başarı basamaklarını hızlı çıkan genç çalıştırıcı, Süper Lig'e damga vurmayı hedefliyor.

Teknik direktörlük serüveninde önemli takımlarda görev almayı hedefleyen Arda Turan'ın Eyüpspor ile Süper Lig macerası öncesinde ilk transferi de belli oldu.

Süper Lig'de kalıcı olmak adına etkili bir kadro oluşturmak isteyen Eyüpspor yönetimi, Arda Turan'ın isteklerine göre çalışmalarını sürdürüyor.

Arda Turan’ın ilk transferi belli oldu! Süper Lig hediyesi Beşiktaş'tan geliyor: İşte o isim

Bu doğrultuda Beşiktaş'ın yıldız ismiyle görüşmelere başlayan Arda Turan, transfer için oyuncuyu ikna etmek üzere.

İşte Arda Turan'ın ilk transferine dair tüm detaylar…

CENK TOSUN'LA GÖRÜŞTÜ

Ajansspor'un haberine göre; Beşiktaş ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Cenk Tosun, Eyüpspor ile flört halinde.

Hasan Arat yönetiminin yeni kontrat teklif etmediği tecrübeli futbolcu da siyah-beyazlı takımda kalmayı düşünmüyor.

Habere göre Cenk Tosun, Trendyol 1. Lig'de bitime haftalar kala Süper Lig bileti alan Eyüpspor'a yakın.

Arda Turan’ın ilk transferi belli oldu! Süper Lig hediyesi Beşiktaş'tan geliyor: İşte o isim

Yıldız futbolcu, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Sezon bitmeden yapılan görüşmenin olumlu geçtiği ve görüşmelerin devam edeceği aktarıldı.

Bu sezon Siyah-Beyazlı forma ile 40 maçta 2144 dakika süre alan Cenk Tosun 10 kez rakip fileleri havalandırdı.

Arda Turan’ın ilk transferi belli oldu! Süper Lig hediyesi Beşiktaş'tan geliyor: İşte o isim

32 yaşındaki futbolcu 7 defa takım arkadaşlarına gol pası verdi.
Diyarbakır'da Atatürk ve Erdoğan'a hakaret eden DEM Partili gözaltına alındı
Uraloğlu müjdeyi verdi! Seyahat süresi 3 saat 30 dakikaya düşecek
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: DEM Partililerin Sur'da hakaret içeren sözleriyle ilgili müfettiş görevlendirildi
Türkiye'den Gazze hamlesi! Peş peşe kritik temaslar: Gözler İstanbul'da
Mısır Dışişleri Bakanı Şükri İstanbul'da! Bakan Fidan'dan önemli açıklamalar
Gaziosmanpaşa'daki toprak kaymasında yeni görüntüler ortaya çıktı! İstanbul Valisi’nden flaş açıklama
CHP’li vekilden Emniyet Teşkilatını itibarsızlaştırma operasyonu! 61 personel tespit edildi
Vatandaşı aldatana ceza: Ticaret Bakanlığı duyurdu: 3,5 ayda 94 milyon!
Gazze'de can kaybı 34 bin 49'a çıktı
DEM Parti'den skandal Tunceli Belediyesi adımı! Hesap ismi 'Dersim'le değiştirildi
Bakan Yerlikaya duyurdu! 8 ilde “Mahzen-30” operasyonu
CHP’li belediyelerdedeki eş-dost atamalarına tepkiler çığ gibi! 'Lokum dağıtır gibi makam dağıtıyorlar'
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Mansur Yavaş’ın ihale yalanını yüzüne vurdu
DEM'den büyük skandal! Bayrağımızı kaldırdılar
İsrail basınından İran’a yönelik saldırıyla ilgili şok iddia! İlk raporlar çürütüldü
Dışişleri'nden İsrail-İran gerilimine ilişkin açıklama: Kalıcı çatışma riski var
Başkan Güler mazbatasını aldı! 'Kaybeden yok, Ordu kazandı!'
Başkan Erdoğan Irak'a gidiyor! Hedef 20 milyar dolar! Bakan Bolat açıkladı: 3 anlaşma imzalanacak
Davet tarzı dikkat çekti
Efsane özellik geri geliyor! Önceden MSN ve Facebook'taydı...

Efsane özellik geri geliyor! Önceden MSN ve Facebook'taydı...

META'dan kullanıcılara jest! O özellikler ücretsiz sunuldu

META'dan kullanıcılara jest! O özellikler ücretsiz sunuldu

WhatsApp'a yeni özellik! Mesajlara eklenecek...

WhatsApp'a yeni özellik! Mesajlara eklenecek...

Ulaşım kartlarında yeni düzenleme; O kişiler artık ek ücret ödeyecek

Ulaşım kartlarında yeni düzenleme; O kişiler artık ek ücret ödeyecek

Çin istedi mağazadan kaldırıldı! Whatsapp ve Threads...

Çin istedi mağazadan kaldırıldı! Whatsapp ve Threads...

Elon Musk'tan çarpıcı açıklama! 'Roketleri yıldızlara göndermeliyiz'

Elon Musk'tan çarpıcı açıklama! 'Roketleri yıldızlara göndermeliyiz'