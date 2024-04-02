Kritik gün! Ligden çekilecekler mi?

Fenerbahçe, Süper Lig'deki ve Türk futbolundaki geleceğini netleştirecek. Bugünkü genel kurulda ligden çekilme dahil her şey tartışılacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Kulübü'nde, 17 Mart tarihinde Trabzonspor ile oynanan maçın ardından yaşanan olayların ardından merakla beklenen olağanüstü genel kurul günü geldi.



Bugün Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak olan genel kurul toplantısında, kulübün geleceğine dair önemli kararlar alınacak ve başkan Ali Koç'un yapacağı konuşma büyük önem taşıyor.



Ali Koç'un genel kurulda yapacağı konuşmada, alınacak aksiyonları detaylı bir şekilde anlatacağı ve bunların olası hukuki ve finansal sonuçlarını aktararak yetki isteyeceği belirtiliyor. Ayrıca, sponsorlar, Bankalar Birliği ve SPK ile yapılan görüşmelerin sonuçları da camiaya aktarılacak.



3 seçenek var



Genel kurulda, futbol takımının Süper Lig'den çekilmesi dâhil olmak üzere alınacak aksiyonlar değerlendirilecek. Futbol takımının geleceğiyle ilgili olarak 3 seçenek masada: Ligden çekilmek ve alt ligden devam etmek, faaliyetlere bir süre ara vermek veya yurt dışından bir kulüp satın almak.



Ayrıca, genel kurulda Süper Kupa ile ilgili kulübün tavrı da netlik kazanacak. Fenerbahçe, maçın ertelenmesini talep etmiş ancak bu talep kabul edilmemişti. Şimdi, bu konuda alınacak kararlar genel kurulun gündeminde olacak.



'2 Nisan'ı bekleyin' demişti



Ali Koç'un Divan Kurulu'nda taraftarlara yaptığı 'Lütfen 7 Nisan için bilet talebinde, seyahat organizasyonunda bulunmayın. 2 Nisan'ı bekleyin' çağrısı da dikkat çekiyor. Bu çağrı doğrultusunda, Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçında nasıl bir tutum sergileyeceği genel kurulda netlik kazanacak.



Genel kurulun hedefine ulaşması için belirli bir kişi sayısına ihtiyaç var. Bu doğrultuda, 18 Mart'tan bu yana üyelerden yoğun bir katılım ve desteğin olduğu görülüyor. Genel kurulun ardından kulübün geleceği ve alınacak kararlar merakla bekleniyor.